Come cambia la viabilità in occasione di "Bra’s"

In occasione di Bra’s – Il Festival della Salsiccia, del formaggio, del riso e del pane di Bra, in programma dal 19 al 22 settembre, sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro storico cittadino.

Mercoledì 18 e venerdì 20 settembre, dalle ore 5 alle 15 o, comunque, fino al termine del mercato, vigerà divieto di transito e sosta in piazza Spreitenbach, nell’area compresa tra piazza XX Settembre e il secondo scivolo d’ingresso, e in piazza XX Settembre, di fronte all’Hotel Giardini, per il temporaneo spostamento di alcuni operatori commerciali (ord. 357/24).

Dalle ore 8 di giovedì 19 e sino al termine dell’evento e relativo smontaggio è istituito divieto di sosta e senso unico di marcia in corso Garibaldi, con direzione da piazza Caduti per la Libertà verso piazza XX Settembre (ord. 367/24).

Inoltre, nella serata di giovedì 19, a partire dalle 19.30 e fino al termine della cena stellata sotto l’Ala, corso Garibaldi sarà interdetto anche al transito (residenti domiciliati esclusi) (ord. 370/24).