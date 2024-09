I giardini Invernizio sul viale degli Angeli avranno l’impianto di videosorveglianza

Nella giornata di domani, martedì 17 settembre, prenderanno il via i lavori di realizzazione ed installazione dell’impianto di videosorveglianza ai Giardini Carolina Invernizio, in via Mistral. Il sistema di videosorveglianza sarà in grado di riprendere anche il parcheggio adiacente (lungo via Carolina Invernizio) e la vicina rotonda, in modo da permettere il controllo dei veicoli in transito e contribuire così ad un ulteriore incremento della sicurezza del quartiere San Paolo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, nella giornata di domani i Giardini Carolina Invernizio rimarranno chiusi al pubblico.

"L’intervento sui Giardini Carolina Invernizio – dichiara l’assessore all’Innovazione Andrea Girard – fa parte del più ampio progetto di videosorveglianza dei luoghi più frequentati della città. Oltre ai Giardini, l’impianto permetterà di monitorare anche il vicino parcheggio, sempre molto frequentato, e la rotonda, consentendo di monitorare un importante accesso al quartiere Cuneo2 ed offrendo così una prima risposta concreta ai residenti di San Paolo, che quest' estate avevano manifestato, durante un incontro pubblico in piazza Biancani, una situazione di forte disagio dovuta ad una serie di furti avvenuti in zona.»