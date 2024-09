La Bra più bella è quella che profuma di gratuità e volontariato [FOTO]

Non è chiedere ma dare, il verbo del volontariato. Lo sanno bene le tante associazioni braidesi che operano per migliorare la vita delle persone nel campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario.

La festa della Madonna dei Fiori dell’8 settembre è stata anche una bella occasione per celebrare l’impegno di tanti volontari, la dedizione agli altri, il supporto e la sinergia tra le diverse realtà, rappresentate da vessilli e stendardi tesi in alto come i cuori.