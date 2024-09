A Saluzzo dal 21 al 23 settembre Magda Olivero, la melodia di una vita

La vita e l’arte di Magda Olivero saranno ricordate negli eventi programmati, a partire da sabato 21 a lunedì 23 settembre, promossi e coordinati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in sinergia con il Comune di Saluzzo e realizzati grazie al generoso contributo delle Associazioni culturali locali. Le tre giornate sono frutto di un’intensa collaborazione tra enti, partita dalle iniziative programmate dall’associazione "Amici del teatro e della musica Magda Olivero”, nella ricorrenza del decennale della morte, e dalla proposta della Sezione FIDAPA Saluzzo, presieduta da Bruna Chiotti, che sta operando per riportare a Saluzzo gli abiti di scena che furono esposti negli anni Ottanta a Casa Cavassa.

I tre giorni di eventi inizieranno sabato 21 Settembre, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Magda Olivero con la pièce teatrale "IN ARTE MAGDA", messa in scena dalle compagnie teatrali cittadine (Compagnia Teatrale Primoatto Aps, Teatro del Marchesato Aps e Teatro Prosa Saluzzo Aps). Il testo di Corrado Vallerotti ripercorre la vita del grande soprano, raccontandone il percorso artistico e umano in un susseguirsi di eventi e personaggi che ci condurranno per mano durante tutto il secolo scorso.

Domenica 22 settembre, nel pomeriggio, in “A SPASSO CON MAGDA”, il pubblico partecipante potrà compiere un viaggio nel tempo: il basso centro storico saluzzese ritornerà “magicamente” al 1950, l’anno che precede il rientro sulle scene dell’Artista e che, con un po’ di immaginazione, potremmo immaginare in visita alla sua città natale in compagnia del marito. A conclusione della passeggiata, nella Chiesa della Croce Nera il pubblico potrà sperimentare, con ironia e divertimento, “i brividi musicali“ del canto lirico, con gli spettacoli del gruppo torinese Comicoro.

La sera di domenica, alle ore 21, presso il Monastero della Stella sarà la volta di CONVERSAR CANTANDO, evento curato dal maestro Giulio Laguzzi (direttore musicale di palcoscenico del Teatro Regio di Torino), con la narrazione dell'attrice Chiara Buratti e la partecipazione straordinaria del famoso soprano Erika Grimaldi. Una serata dedicata alla lirica e a Magda Olivero, con uno spettacolo emozionante e coinvolgente, in cui il pubblico diventerà protagonista all’interno di uno spazio teatrale dove i confini tra palco e platea saranno annullati.