In mountain bike tra i boschi, noccioleti e vigneti di Cortemilia

L’associazione LANGALE’ ODV di Cortemilia organizza per sabato 28 settembre un giro in mountain bike denominato PEDA-ALE’ sui sentieri che si snodano tra boschi, sternie, noccioleti e vigneti, in una stagione piena di profumi e sensazioni, con fantastici scorci e panorami sulle valli Bormida e Belbo.

Il percorso si snoda nei territori dei Comuni di Cortemilia, Castino, Torre Bormida, Bosia e Cravanzana, per una lunghezza di 23 chilometri e un dislivello di 780 metri, difficoltà BC/BC.

Il ritrovo è a Cortemilia alle ore 9,00 in piazza Divisione Alpina (parcheggio del cimitero) per partire alle ore 10,00 (casco obbligatorio); iscrizione 15 Euro; lungo il percorso è previsto un ristoro intermedio.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sanitaria per evitare la diffusione della peste suina africana.

Per informazioni contattare:

- Marco 3470657255

- Davide 3488632490