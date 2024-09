Quel legame tra Casa Savoia e la Valle Gesso: domenica la cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto

C'è un rapporto speciale che lega la Valle Gesso a Casa Savoia, una storia tutta da scoprire e da raccontare che inizia nel lontano 1857, con la nascita della Riserva reale di caccia di Valdieri e Entracque. Tutto scaturito da un colpo di fulmine: la visita a Entracque nel lontano 29 agosto 1855 dei principi Vittorio Emanuele e Ferdinando Duca di Genova. Il giovane principe Vittorio Emanuele, appassionato cacciatore, rimane incantato dagli scorsi naturalistici, dall'abbondanza di camosci e dalle acque curative delle Terme di Valdieri.

Un luogo ai confini del Regno, che i Savoia hanno eletto a casa di villeggiatura, segnando il territorio con tracce ancora oggi visibili: scuole, ponti, case di caccia, monumenti, palazzine, chalet, ricoveri, e chilometri di sentieri e mulattiere che oggi fanno la gioia degli escursionisti. Tra il 1857 e il 1870, vengono edificatela residenza estiva di Sant’Anna di Valdieri, le palazzine di caccia di San Giacomo di Entracque e del Piano del Valasco. Alle Terme vengono costruiti quattro chalet di foggia svizzera, due dei quali ancora esistenti e oggi completamente restaurati: la “Casa della Bela Rosin” e il prospiciente “Casino di Caccia”. Il 10 luglio 1857 per volere del Re Vittorio Emanuele II viene posata la prima pietra di quello che oggi è l’Hotel Royal delle Terme Reali di Valdieri.

Senza contare i ricordi ancora vivi nella memoria degli abitanti dei comuni di Entracque e Valdieri. Ci sono storie e leggende che si tramandano ancora oggi sui re cacciatori Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele III e la consorte Elena, la regina pescatrice, fornita di un intero armamentario di canne, mulinelli, esche e ami di ogni tipo. In suo onore la trota della Valle Gesso è la “trota della regina”, protagonista in un importante progetto Alcotra.

“Valdieri non sarebbe quello che è oggi senza questo legame con i Savoia – spiega il sindaco Guido Giordana -. Ecco perchè, come Amministrazione, abbiamo deciso di concedere la cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto di Savoia. Non c'è intento politico. Al di là delle polemiche emerse, questa è una scelta in chiave di promozione culturale e turistica nata dall'incontro con il principe in occasione del Salone internazionale del Libro di Torino. Un riconoscimento speciale per il suo impegno e il suo legame storico e la dedizione al nostro territorio che è anche celebrato da una mostra dedicata ai reali di Casa Savoia allestita nell'ecomuseo di Sant'Anna di Valdieri”.



La cerimonia ufficiale si terrà domenica 22 e lunedì 23 settembre. Saranno due giorni di festa con un ricco programma organizzato dall’Amministrazione comunale con l’aiuto prezioso delle Pro Loco locali.

Domenica 22 settembre appuntamento alle ore 12:30 con il pranzo conviviale “Una comunità per la solidarietà” a cura delle Pro Loco locali e il Consorzio “I Balin del Re”. Il ricavato verrà devoluto all’Unità Pastorale della Valle Gesso.

A seguire, pomeriggio in musica e mercatini per le vie del paese in attesa dell’arrivo alle ore 18 del principe Emanuele Filiberto di Savoia, al quale verrà consegnata la cittadinanza onoraria.

La cerimonia si svolgerà presso la sala consigliare del Comune e vedrà la presenza di autorità locali, cittadini e rappresentanti delle varie associazioni. “Sarà un’occasione particolare per ripercorrere le orme dei suoi illustri antenati e riscoprire la storia che lega la nostra comunità alla storia della dinastia sabauda”, aggiunge il primo cittadino.

Durante la sua visita, il principe Emanuele Filiberto di Savoia avrà l’opportunità di incontrare gli abitanti della Valle Gesso, visitare i luoghi storici e condividere memorie legate alla sua famiglia e al territorio della Valle Gesso.

La visita del principe Emanuele Filiberto proseguirà nella giornata di lunedì 23 settembre con il pranzo presso il rifugio Valasco, ex Casa Reale di Caccia.