Corsa in montagna: assegnati i titoli regionali giovanili

Domenica 15 settembre si è disputata la 12ma edizione del Circuito Caddese, valido come prova conclusiva del Campionato Regionale Individuale Giovanile (allievi, cadetti, ragazzi) individuale e di società, nonché come quinta prova del Trofeo Eco Giò. Successo organizzativo per la storica società ASD Caddese che ha dato prova, al solito, della propria efficienza. In rappresentanza di FIDAL Piemonte era presente il Consigliere Regionale Mauro Gavinelli, che ha effettuato le premiazioni di rito.



RISULTATI DI GIORNATA. Nella categoria allievi, tutto facile per Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita); il campione italiano di categoria si aggiudica la prova con un margine di circa 2 minuti sugli avversari. Al femminile, ancora un successo per la Pod. Valle Varaita con Ester Mattio che si impone su Lisa Mazzuri (GSD Valdivedro).

Nella categoria cadetti, Paolo Granzino (Atl. Susa Adriano Aschieris) si piazza al primo posto, alle sue spalle Luca Gallerini (Atl. Ossolana Vigezzo) e Valentino Zanoli (ASD Caddese). Al femminile, testa a testa tra Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris) e Viola Maritz (Atl. Avigliana For Fun) che si risolve a favore della prima, campionessa italiana di categoria, per un solo secondo; terza, più staccata, Giulia Giorda (Atl. Giò 22 Rivera).

Nella categoria ragazzi, Luca Bartoli (ASD Caddese) precede Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita) e Davide Gallerini (Atl. Ossolana Vigezzo).

Elisabetta Clemente (AVIS Marathon Verbania) si aggiudica la prova ragazze con un secondo di vantaggio su Lisa Aimo Boot (Balangero Atl. Leggera), terza Manuela Margaroli (Atl. Ossolana Vigezzo).



CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE GIOVANILE. Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) si aggiudica il titolo regionale ALLIEVI con tre vittorie su tre prove disputate; alle sue spalle il compagno di club Daniele Mattio ieri assente, e terzo posto per Federico Sbodio (Atl. Giò 22 Rivera). Tra le allieve, Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani), ieri assente, ha la meglio, per un solo punto, su Ester Mattio (Pod. Valle Varaita), terza piazza per Alice Roccia (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Nella categoria CADETTI, il titolo maschile va a Paolo Granzino (Atl. Susa Adriano Aschieris); sul podio con lui Valentino Zanoli (ASD Caddese) ed Ethan Pons (GS Pomaretto 80). Al femminile, classifica molto corta con tutte le prime atlete distanziate tra loro da un solo punto: vince Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris) davanti a Lara Lovisi (Atl. Gaglianico) e a Viola Maritz (Atl. Avigliana For Fun).

Nella categoria RAGAZZI, successo di Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita) che si mette alle spalle Pietro Verra (Atl. Saluzzo) e Simone Patisso (Atl. Giò 22 Rivera). Al femminile, Lisa Aimo Boot (Balangero Atl. Leggera) si laurea campionessa regionale davanti a Rita Zanetti (ASD Caddese) ed Elisabetta Bonardo (Atl. Saluzzo).