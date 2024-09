Corsa in montagna: Elia Mattio è campione italiano U23

Assegnati a Casnigo (Bergamo) in Val Gandino, i titoli italiani di corsa in montagna ; domenica 15 settembre si è infatti qui disputata la seconda prova tricolore, in sola salita, che seguiva quella di Lanzada (Sondrio) dello scorso 5 maggio (up&down).

Come da pronostico, dopo la vittoria di categoria U23 a Lanzada, Elia Mattio ( Pod. Valle Varaita ) conquista la vittoria anche a Casnigo (dove è anche 16mo assoluto), laureandosi campione italiano. Alle sue spalle, sia nella gara di ieri, sia nella classifica complessiva, il compagno di club Simone Giolitti , secondo in entrambe le prove.

Per quanto riguarda la gara di giornata, ottima prova di Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) ritornata splendida protagonista di una gara nazionale; la piemontese si aggiudica infatti la prova femminile, unica ad essere rimasta sotto l’ora di gara, davanti alla finlandese Susanna Saapunki (US Malonno) e a Vivien Bonzi (La Recastello Radici) che conquista il titolo italiano. Partita in testa la finlandese, Ghelfi l’ha raggiunta e appaiata al quinto chilometro, per poi involarsi in solitaria verso il traguardo. Da segnalare poi l’ottimo quinto posto di Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), davanti alle compagne di club Lucy Wambui Murigi (13ma) e Iris Baretto (19ma).

Al maschile, brilla il 10mo posto di Martin Dematteis (Sportification).

Nelle categorie juniores, già detto del terzo posto di Alessia Pozzi al femminile, al maschile segnaliamo il sesto posto di Tommaso Olivero (Atl. Saluzzo), l’ottavo di Stefano Bagnus (Pod. Valle Varaita), il 12mo di Matteo Montanari (Atl. Susa Adriano Aschieris), il 16mo di Dario Dosio (Valsusa Running Team) e il 20mo di Fabio Ramponi (ASD Caddese).