Arianna Meloni: "Non sono il Richelieu di Fratelli d'Italia"

(Adnkronos) - "Noi siamo un partito strutturato, abbiamo coordinamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali. E i dipartimenti. Io nella struttura nazionale seguo il dipartimento delle adesioni e della segreteria politica. Mi occupo esclusivamente di partito e non di tutte quelle cose che mi sono vista attribuire in questi giorni sui giornali. Credo sia giusto raccontare le cose come sono". Lo dice Arianna Meloni, responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fdi, intervistata da 'L'aria che tira' su La7.

Non è, quindi, il Richelieu di Fratelli d'Italia? "Assolutamente no. Le nomine, come sapete, le fa il governo. E anche volendo, non stando al governo non mi compete. Mi occupo di quelle che sono le mie competenze. E' una ricostruzione esclusivamente giornalistica. Non so proprio come si potrebbe dimostrare il contrario. Di gente che inventa, per carità, siamo pieni. Ognuno dice quello che vuole...", risponde la sorella della presidente del Consiglio.