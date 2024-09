Covid, nuova circolare su vaccinazione in arrivo

(Adnkronos) - E' pronta la nuova circolare del ministero della Salute sulla prossima campagna vaccinale anti-Covid. Come lo scorso anno proprio in questo periodo, anche nel 2024 arriveranno le indicazioni per l'immunizzazione anti-Covid che si svolgerà in contemporanea con l'antinfluenzale da ottobre. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, le indicazioni per la prossima campagna ricalcheranno quelle dello scorso autunno, quindi l'anti-Covid sarà "raccomandato" a persone di età pari o superiore a 60 anni, agli di ospiti delle Rsa, agli operatori sanitari e sociosanitari, ai fragili e agli immunodepressi.