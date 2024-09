Il tartufo nero estivo del Monferrato conquista le apericene del Bistrot Mavit di Alassio

Anche la cucina in riva al mare del Mavit Bistrot, il ristorante dell’albergo Eden di Alassio che si incontra sull’incantevole passeggiata Cadorna, non ha resistito al fascino del tartufo nero estivo del Monferrato da proporre alla sua vasta clientela italiana e straniera grazie all’ondata di promozione messa in moto nel Ponente ligure dall’ATL Langhe Monferrato Roero in collaborazione con la divulgatrice Renata Cantamessa.

Lo chef Marco Carofiglio, grande appassionato di ricerca gastronomica, ha voluto sorprendere gli ospiti del locale di tendenza con diversi menù d’autore capaci di valorizzare la sorprendente versatilità di questo tartufo così pregiato e “abbronzato”.

“Un vero protagonista della cucina-cucinata – ha sottolineato lo chef del Bistrot Mavit – che ha innanzitutto stupito me per la sua capacità di incontrate ingredienti e portate diverse con estremo rispetto e adattabilità, pur tenendo alto il suo aroma inconfondibile e molto attrattivo. I miei menù di agosto al tartufo nero estivo sono nati così: dalla voglia di raccontarne il valore attraverso ricette molto semplici e variegate, dall’apericena al piatto unico, capaci di fidelizzare i palati già appassionati e di conquistare i neofiti”.

Chef Carofiglio ha declinato il “nero” del Monferrato in alcune interpretazioni ideali per le apericene sul mare: con una generosa mozzarella di bufala su crema di piselli alla menta; con del pane casereccio arrostito alla piastra, accompagnato da crudités di cuore di bue e trombette d’Albenga unite a fichi e prosciutto crudo; con gli scialatielli cacio e pepe; con una irresistibile cheesecake salata, aromatizzata al tartufo nero, ingolosita da una base di taralli sbriciolati e conditi con una salsa all'aceto balsamico ai frutti di bosco.

Cosa hanno in comune queste diverse proposte? L’arte e la volontà di tenere il prodotto “vip” bene in vista per dare intensità e profumo a ogni piatto, connotando di eccellenza la lista di light lunch e degli apero-gourmet.che contraddistingue l’offerta del locale.