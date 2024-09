Trump e il tentato omicidio: "Se sei popolare ti sparano, ma non mi lascio abbattere"

(Adnkronos) - ''Quando sei popolare i delinquenti ti sparano davvero... e cercano di colpirti da ogni angolazione! Non lasciare mai che quei bastardi ti buttino giù''. Lo ha scritto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth, dopo che ieri a Palm Beach un uomo è stato arrestato vicino al campo di golf di proprietà del tycoon con un fucile. Per l'Fbi si è trattato di un tentato omicidio.

''E' stata sicuramente una giornata interessante!'', ha continuato Trump, esprimendo un ''ringraziamento a tutti per la vostra preoccupazione e i vostri auguri''. In particolare, ha aggiunto, ''voglio ringraziare i Secret Service statunitensi, lo sceriffo Ric Bradshaw e il suo ufficio di coraggiosi e devoti patrioti, e tutte le forze dell'ordine, per l'incredibile lavoro svolto oggi alla Trump International nel tenermi, come 45esimo presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, al sicuro''.

Trump ha quindi detto che ''il lavoro svolto è stato assolutamente straordinario. Sono molto orgoglioso di essere americano''.

I co-responsabili della campagna di Donald Trump, Chris LaCivita e Susie Wiles, hanno intanto affermato che "un mostro malvagio ha tentato di togliere la vita al presidente Trump" per la seconda volta in due mesi. "Non è una questione che prendiamo alla leggera", hanno affermato nel promemoria. "La vostra sicurezza è sempre la nostra massima priorità", hanno aggiunto confermando che Trump era al sicuro e che nessuno è rimasto ferito.

E' stato quindi rivolto un invito a "restare vigili" e a "mantenere un livello costante di consapevolezza della situazione". In una nota si legge inoltre che "mentre entriamo negli ultimi 50 giorni della campagna del presidente Trump, dobbiamo ricordare che lavorando insieme come un'unica squadra saremo in grado di salvare l'America da coloro che cercano di distruggerla", si legge nel promemoria. "Il presidente Trump e il senatore Vance si aspettano il meglio da noi e noi dobbiamo dare il massimo ogni giorno", afferma lo staff della campagna repubblicana.

''Sono sollevato che l'ex 'residente sia illeso. C'è un'indagine attiva su questo incidente mentre le forze dell'ordine raccolgono maggiori dettagli su quanto accaduto''. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scritto su 'X' di essere ''stato informato dal mio team su ciò che le forze dell'ordine federali stanno indagando come possibile tentativo di assassinio dell'ex presidente Trump''.

Ricordando di aver ''detto più volte'' che ''nel nostro Paese non c'è posto per la violenza politica o per qualsiasi forma di violenza'', Biden ha spiegato di aver ''incaricato il mio team di continuare a garantire che il Secret Service abbia tutte le risorse, le capacità e le misure di protezione necessarie per garantire la continua sicurezza dell'ex Presidente''.

Biden ha quindi affermato che ''un sospettato è in custodia e mi congratulo con il lavoro del Secret Service e dei loro partner delle forze dell'ordine per la loro vigilanza e i loro sforzi per mantenere al sicuro l'ex presidente e le persone intorno a lui''.

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha dichiarato di essere "turbata" e di condannare la "violenza politica" dopo l'accaduto. "Sono profondamente turbata dal possibile tentativo di assassinio dell'ex presidente Trump'', ha affermato dicendo di voler ''essere chiara: condanno la violenza politica. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per garantire che questo incidente non porti ad altra violenza".

In una nota rilasciata dalla Casa Bianca, Harris ha detto di essere ''grata che l'ex presidente Trump sia al sicuro. Mi congratulo con il Secret service statunitensi e i partner delle forze dell'ordine per la loro vigilanza". Harris ha quindi aggiunto che, "come ha affermato il presidente Biden, la nostra Amministrazione garantirà che il secret Service abbia tutte le risorse, le capacità e le misure di protezione necessarie per svolgere la loro missione critica".