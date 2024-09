Trump, in Italia nasce il comitato di sostegno: Pappalardo in campo

(Adnkronos) -

In Italia il sostegno a Donald Trump prende forma dopo il rischio di un nuovo attentato contro l'ex presidente degli Stati Uniti. E nascie il Comitato 'Trump Liberator' con la firma di Antonio Pappalardo, in passato leader dei gilet arancioni. "A seguito degli attentati subiti in pochi giorni da Donald Trump da parte di fanatici, armati da una propaganda politica organizzata dai signori dei Nuovo Ordine Mondiale", è stato costituito "in Italia il Comitato 'Trump Liberator' per sostenere Donald Trump nella elezione a Presidente degli Stati Uniti d’America, anche a seguito di quanto accaduto nel dibattito televisivo, svoltosi l’11 settembre 2024 a Philadephia negli studi di Abc News fra Donald Trump e Kamala Harris, in cui due giornalisti, che dovevano limitarsi a fare da mediatori, sono intervenuti pesantemente per zittire Trump. Un atto indegno, che è peggio di una censura", il comunicato che annuncia la nascita del nuovo organismo.

"I giornalisti, artisti e politici italiani, per la gran parte, sono schierati con la Harris, il popolo italiano, invece, in maggioranza, simpatizza per Donald Trump", osserva Pappalardo. "Va detto che, con Biden Presidente e la Harris Vice Presidente, si inasprisce la guerra in Ucraina, determinata dalla occupazione della Nato degli ex Stati dell’Urss, con minaccia diretta ai confini della Russia; continua l’invasione di Israele dei territori dei Palestinesi, che ha causato oltre 40.000 morti, di cui 16.500 bambini, e la denuncia e richiesta di arresto di Netanyahu per crimini di guerra e contro l’umanità da parte del Tribunale Penale Internazionale. Donald Trump appare come l’unico statista che può ergersi a difensore dei valori identitari dei Popoli, ai quali la mafia politica internazionale sta cercando di sottrarre la sovranità, per cui può divenire il Liberatore dell’Umanità dalle dittature sanitaria, mediatica, climatica, in atto da oltre 30 anni".

Pappalardo invita "gli Italiani, residenti nel territorio nazionale e all’estero, a riunirsi per sostenere fattivamente e compattamente Donald Trump affinché divenga il 47° Presidente degli Stati Uniti d’America e a iscriversi al Comitato chiedendo l’adesione alla email libertalibertacatone@gmail.com". A tutti coloro che aderiranno "saranno dati in omaggio testo e video delle due composizioni in onore di Trump: 'New Song' e 'Trump Liberator'".