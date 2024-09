A Priocca una spettacolare festa di ringraziamento

Le motivazioni di questo “ringraziamento” sono ben espresse dalla sindaca Enrica Ponte: “A nome mio personale e del gruppo della lista 'PerPriocca – Tradizione, impegno, futuro' un grazie di cuore a tutti i priocchesi per la fiducia dimostrata alle ultime elezioni comunali.

Dal 10 giugno ci impegniamo ogni giorno per l’amministrazione quotidiana del paese: le cose da fare sono tante, siamo realisti e concreti guardando anche al futuro con progetti che speriamo si possano realizzare presto. La presentazione della lista è stata una scommessa che con l’elezione è stata vinta. Ma era solo l’inizio. Sapevamo che poi sarebbe iniziato il lavoro concreto.

Siamo disponibili e aperti ad ogni segnalazione, consiglio, critica, aiuto.

Siamo presenti in Comune ogni giorno ma ad orari diversi. Contattateci per qualsiasi cosa e ci vedremo per capire e fare”.

La serata ha visto la partecipazione di moltissime persone e uno spettacolare gioco di luci sulla facciata della chiesa parrocchiale. Offerti aperitivo, gelato artigianale e tanta musica.

Priocca è anche stata presente all’evento del weekend scorso Roero Cultura, a Sommariva del Bosco, con il gruppo Antichi Mestieri, parte attiva della due giorni di approfondimenti culturali sul Roero, le sue tradizioni e la sua gente.