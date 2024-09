Pesta suina africana: nuovo focolaio in allevamento suinicolo del Novarese

Gabbia per cinghiali

In Liguria, sono state riscontrate due nuove positività alla Peste suina africana sui cinghiali, che portano il totale dei casi in regione a 1.024.

I due positivi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Genova (262 casi totali) e uno a Sant’Olcese (12).

In Piemonte, è stata osservata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Alessandria a Viguzzolo (due casi totali).

È stato riscontrato invece un nuovo focolaio in un allevamento in territorio piemontese, in provincia di Novara a Casalvolone, che si aggiunge ai sette precedenti segnalati a Novara (uno), Castellazzo Novarese (uno), San Pietro Mosezzo (uno), Trecate (due), Vinzaglio (uno) e a Lignana (uno)

Il totale dei casi accertati in Piemonte sale così a 671 (nel conteggio sono compresi gli otto focolai negli allevamenti suinicoli).

Con il caso nell’allevamento di Casalvolone crescono a 163 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.