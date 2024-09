Venasca, l’amministrazione ha incontrato gli studenti per il nuovo anno scolastico

È ricominciata la scuola e per alcuni bambini si tratta del primo anno di questa importante esperienza didattica e formativa: per augurare a tutti i nuovi studenti di Venasca un buon anno scolastico, il sindaco Silvano Dovetta, il vicesindaco Maurizio Madala e il consigliere comunale Corrado Favole hanno visitato la scuola primaria, incontrando i nuovi allievi della prima, e la scuola dell’infanzia. Gli incontri si sono svolti rispettivamente mercoledì 10 e giovedì 11 settembre.

"Abbiamo portato un piccolo pensiero agli alunni della prima della primaria e ai bambini della scuola dell’infanzia, recando anche un messaggio ai tanti nuovi allievi sull’importanza che riveste il percorso scolastico – ha detto il Sindaco Dovetta –. Questa visita, che facciamo ogni anno, è sempre un bel momento ed è anche un segno di attenzione dell’amministrazione verso le nuove generazioni, che si concretizza in tante attività concrete, dal sostegno per i nuovi nati ai premi studio fino ad arrivare alle importanti risorse erogate per collaborare all’organizzazione dell’Estate ragazzi locale".

Gli iscritti alle scuole di Venasca sono 237: 39 frequentano la scuola dell’infanzia, 72 la primaria e 63 la secondaria di primo grado. Tutti sono seguiti da insegnanti di grande preparazione e competenza, ai quali va il sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale per l’importante ruolo svolto nella formazione dei cittadini del futuro. In occasione della visita, gli amministratori comunali hanno inoltre dato il benvenuto e augurato buon lavoro alla nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole Saluzzo, la professoressa Maria Angela Aimone.