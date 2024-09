Quali sono vantaggi e svantaggi dei titoli tecnologici in Borsa

Nel corso degli ultimi due decenni, il “sentiment” dei risparmiatori italiani è mutato radicalmente, complice la drastica riduzione degli interessi elargiti dai titoli di stato. Col passare del tempo, infatti, un numero crescente di nostri connazionali ha destinato una fetta dei propri risparmi verso strumenti finanziari con maggior volatilità ma potenzialmente in grado di offrire rendimenti maggiori rispetto al mercato “free risk”, che sino a due anni fa ha risentito pesantemente della politica dei “tassi zero”.

Tra i titoli maggiormente appetiti rientrano, senza alcun dubbio, quelli del comparto tecnologico, protagonisti assoluti soprattutto degli ultimi due lustri, segnati profondamente da una rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini dei risparmiatori nostrani anche in ambito finanziario.

Come si sono mossi i titoli tech negli ultimi trent’anni

I titoli del settore tecnologico hanno scandito la storia del mercato azionario nel corso degli ultimi vent'anni, non sempre in chiave positiva. I risparmiatori più navigati, infatti, ricorderanno quanto accaduto all'inizio degli anni 2000, quando il mondo ha assistito alla bolla delle dot-com.

Le perdite accusate dai risparmiatori che decisero di investire in quelle aziende, non fu certo lieve. Oggi, però, lo scenario è totalmente differente. Negli ultimi dieci anni, i titoli tecnologici sono diventati tra i più “robusti” del mercato azionario trainati da giganti come Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet, che hanno dimostrato una crescita sostenibile e grande capacità innovativa.

D’altro canto, l’attuale società è profondamente influenzata dalla digitalizzazione globale, dalla crescita del commercio elettronico e, più recentemente, dall’adozione di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Ed è per questo motivo che i titoli tecnologici, fermo restando la valutazione di ogni singola azienda, presentano non di rado un potenziale di crescita piuttosto interessante nel lungo periodo, soprattutto per le aziende che fanno dell’innovazione un tratto distintivo del loro modus operandi.

I potenziali vantaggi di investire in titoli tecnologici nel mondo azionario

I titoli tecnologici, tuttavia, non devono rappresentare l'unica componente di un risparmiatore che investe in Borsa. Una vecchia regola del mondo dell'educazione finanziaria, quanto mai attuale ai giorni d'oggi, impone di diversificare il proprio portafoglio sia dal punto di vista geografico che settoriale.

I titoli tecnologici, a tal proposito, rappresentano un’ottima opportunità per diversificare il proprio portafoglio, considerato che al loro interno possiamo trovare aziende che operano in diversi settori: dall’hardware al software, passando per il commercio elettronico e l’intelligenza artificiale, il tech è certamente tra i settori maggiormente diversificati del mondo azionario.

Le aziende tecnologiche, come accaduto recentemente durante la pandemia, si sono mostrate resilienti in contesti economico-finanziari piuttosto impervi. Ed è per questo motivo che possono essere di grande supporto durante i periodi di crisi, controbilanciando l’eventuale andamento negativo di altri settori.

I potenziali svantaggi dei titoli tecnologici in Borsa

L'acquisto dei titoli tecnologici, però, presenta anche dei rischi da dover tenere in adeguata considerazione. Storicamente, alcuni titoli tecnologici soffrono di valutazioni elevate, considerati troppo costosi rispetto agli utili attesi e passibili di forti correzioni in uno scenario "bear" del mercato azionario.

Un altro fattore da valutare è la volatilità, che, di norma, è più spiccata nel settore tecnologico rispetto ad altri comparti. Le aziende tecnologiche possono essere influenzate da cambiamenti nelle regolamentazioni, innovazioni tecnologiche e mutamenti delle preferenze dei consumatori, creando fluttuazioni non di poco conto nel prezzo delle azioni.

Infine, i titoli tecnologici sono piuttosto sensibili ai cambiamenti nei tassi d’interesse. Basti notare quanto accaduto nel 2022: l’aumento dei tassi d’interesse delle più importanti Banche Centrali ha comportato un calo dei prezzi delle azioni, complice una riduzione della domanda dei prodotti tecnologici. Un taglio dei tassi, come quello a cui dovremmo assistere nei prossimi mesi, dovrebbe invece favorire il comparto tecnologico, grazie a uno stimolo maggiore dell’economia.