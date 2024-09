Motori: Campionato Italiano Flat Track, appuntamento nel weekend a Boves

Il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo organizza per il fine settimana, sul Bisalta Motor Park di Boves, in collaborazione con Federazione Motociclistica Italiana, Comune di Boves, Regione Piemonte ed un pool di sponsor, la quinta e penultima prova del Campionato Italiano di Flat Track.

Al comando del campionato di questa spettacolarissima specialità del motociclismo troviamo Kevin Corradetti (GasGas) con 109 punti, che dovrà difendersi dal veloce Matteo Boncinelli (Beta), staccato di appena cinque distanze a 104. Segue, in terza posizione, Daniele Tonelli (TM), 93 punti, più staccati Emanuele Marzotto (Fantic), a 74 p. e Giacomo Bossetti (GasGas), a 72 punti, mentre gli altri conduttori non hanno ormai più speranze di poter lottare per il titolo.

Partenze al fulmicotone, staccate mozzafiato, contatti gomito a gomito e spettacolari derapate sono le caratteristiche di questo sport che si disputa su di un anello irregolare su sterrato, con l’inserimento di un piccolo salto.

L’esito della gara rimane incerto sino all’ultimo, perché basta una falsa partenza o una leggera scivolata per vanificare il vantaggio acquisito nelle manche precedenti.

Il programma del sabato prevede le prove libere dalle ore 13 alle 14, con gare dalle 15,30 alle 18, cui faranno seguito le premiazioni mentre alla domenica le prove si svolgeranno dalle ore 11 alle dodici, con gare dalle ore 14 alle 17. Le premiazioni concluderanno questa intensa due giorni motoristica.

L’ingresso all’impianto, dotato di bar, è gratuito, per cui gli appassionati sono inviati ad intervenire per godersi tutte le emozionanti manche in cui i conduttori ce la metteranno tutta per conquistare i punti necessari per poter primeggiare e per dare un sicuro spettacolo.