A Zurigo i Mondiali di ciclismo su strada: Balsamo e Magnaldi al via

(per balsamo argento europeo in Belgio . foto - SprintCyclingAgency - sito federciclismo)

Il commissario tecnico Daniele Bennati ha ufficializzato i convocati per i Mondiali di ciclismo su strada che si terranno a Zurigo, in Svizzera, da sabato 21 a domenica 29 settembre.

A rappresentare l'Italia nelle prove maschili saranno: Edoardo Affini, Filippo Ganna, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Marco Frigo, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana. Il fresco campione europeo Affini e il due volte iridato e argento in carica Ganna parteciperanno alla prova a cronometro in programma domenica 22 settembre. Tutti gli altri prenderanno il via nela gara in linea che, come da tradizione, chiuderà la manifestazione domenica 29.

Al femminile a cronometro gareggeranno Vittoria Guazzini e Gaia Masetti, mentre nella prova in linea si batteranno il fresco argento europeo Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Alice Arzuffi, Barbara Malcotti, Erica Magnaldi, Soraya Paladin e Gaia Realini.

Tra i convocati, per le prove in linea della categoria U23 maschile, anche il piaschese Pietro Mattio.