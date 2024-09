Volley femminile A1: Honda Olivero Cuneo il naming per la stagione 2024/25

Saranno ancora una volta Honda ed Olivero i title sponsors per la squadra cuneese in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A1 femminile.

La preparazione delle ragazze di Pintus sta proseguendo in maniera attenta. In particolare, dopo le varie settimane di allenamento, questo weekend si inizierà a fare sul serio con la Clai Cup.

Il quadrangolare si terrà ad Imola, presso il Pala Ruggi nei giorni 21 e 22 di settembre, e vedrà la Honda Olivero Cuneo impegnata con Clai Imola, Black Angels Perugia e CDA Volley Talmassons.

Dopodiché l’evento principale per la Honda Olivero Cuneo sarà la presentazione ufficiale della squadra, in programma venerdì 27 settembre alle ore 18:30 presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Infine nel weekend del 28 e 29 settembre la Honda Olivero Cuneo sarà presente al torneo di Busto Arsizio, sempre per preparare l’esordio in Serie A1 del 5 ottobre a Scandicci.

I co presidenti Bianco e Manini hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con Honda ed Olivero. È importante per noi mantenere in Serie A1 un brand di rilievo mondiale come Honda ed una realtà cuneese che opera a livello nazionale ed internazionale come la Olivero. Sicuramente sono due rapporti di collaborazione che ci porteranno verso un dialogo duraturo ed aperto. La presentazione ufficiale della squadra sarà un’ottima occasione per consolidare il rapporto con tutti coloro che credono nel progetto di questa società, in particolare con i numerosi nuovi partner che stanno avvicinandosi al nostro sodalizio”.

William Armuzzi, Direttore Generale Honda Motor Europe Ltd. Italia, ha commentato: “Confermiamo con gioia e convinzione la prosecuzione del rapporto iniziato lo scorso anno. Un progetto che ci aveva convinto e continua a farlo, visto l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati dalla società. Ci teniamo quindi ad accompagnare queste ragazze e i tifosi di Cuneo nella stagione 2025, sempre nel solco dei valori dello sport e della pura competizione”.

Gianpaolo e Marco Olivero, amministratori di Olivero Group, hanno detto: “Crediamo fortemente nello sport come mezzo di crescita a livello sociale, educativo e territoriale. Siamo quindi orgogliosi di rinnovare la partnership con la Granda Volley per la stagione 24/25, come simbolo del nostro impegno attivo nel mondo dello sport e sul territorio, in affinità con i nostri valori e la nostra storia. Auguriamo a tutta la squadra una stagione ricca di successi e soddisfazioni”.