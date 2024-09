Bra, l’associazione Albedo torna con un ricco e vibrante calendario di eventi culturali [FOTO]

Ci aveva lasciati in sospeso come nelle migliori serie tv, ma ora finalmente ha inizio la nuova e vibrante stagione. Mercoledì 18 settembre l’associazione Albedo di Bra ha rialzato il sipario, presentando il calendario degli eventi culturali, battezzato dalla madrina Teresa Allocco Boccato.

Le note musicali di Francesco Testa alla tastiera e di Lorenzo Conforto al violino hanno scaldato l’atmosfera e il pubblico che si è dato appuntamento nella sala di BrArte per… l’Albedo di un nuovo anno.

C’era anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, che ha salutato l’iniziativa con parole di elogio e di incoraggiamento, perché la cultura è sempre più la cura e il balsamo per i tempi difficili che stiamo vivendo.

La presidente Flavia Barberis, dopo una prima fiammata di ricordi è passata alle belle promesse di eventi chiamati a stupire quella platea alla ricerca di stimoli culturali e occasioni per arricchire la conoscenza. Il suo mantra? «Albedo sogna un mondo in cui donne e uomini possano riflettere la luce che l’arte e la cultura sprigionano, partecipando attivamente alla creazione di un benessere culturale libero e condiviso».

Curiosità che fa sempre bene: l’associazione Albedo si propone come sodalizio di promozione della crescita e del miglioramento della persona in tutte le sue dimensioni, occasione di confronto su tematiche diverse, spazio per eventi in cui incontrare proposte ed esperienze artistiche e culturali, tramite la presenza di artisti, autori ed esperti.

Gli eventi si svolgeranno presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), in un ambiente accogliente dove stare insieme e dove stare bene. Incontri, talk, approfondimenti... quanta bella carne al fuoco. Oltretutto, rullo di tamburi, la big news è che quest’anno anche il Caffè Letterario sbarca a BrArte con temi e ospiti che promettono di accontentare i gusti più differenti. Two is megl che one diceva qualcuno.

Che cosa resta da fare? Tesserarsi in qualsiasi momento per un viaggio di scoperta e crescita personale attraverso la cultura, la conoscenza e il benessere. La tessera 2024/25, al costo di 25 euro, dà diritto all’ingresso gratuito agli eventi e a una scontistica dove sia richiesta una quota di partecipazione. Per i non soci è richiesto un contributo minimo di 5 euro a serata. Gli eventi di presentazione di libri sono ad ingresso libero. L’associazione Albedo vi aspetta!

Mano alle agende, eccovi servito il programma, suscettibile di possibili variazioni e aggiunta di ulteriori eventi.

Albedo

Martedì 8 ottobre, ore 21: “Il trittico di Malebranche - parole e immagini del Male nei canti XXI, XXII e XXIII dell’Inferno di Dante”, a cura del professor Pier Paolo Faccio;

Martedì 5 novembre, ore 21: “Welcome to Artificial Intelligence: etica, morale e coscienza”, a cura dell’ingegner Gianni Bertolusso;

Martedì 3 dicembre, ore 21: “Automobili e velocità: storia di un record”, a cura dell’ingegner Paolo Garella;

Martedì 10 dicembre, ore 18: “Dall’Albedo al rosso - visita e degustazione alle cantine Ascheri Giacomo”, presso cantine Ascheri di Bra;

Martedì 7 gennaio 2025, ore 21: “Percorsi d’ascolto: l’interpretazione”, a cura del professor Cristoforo Fissore;

Martedì 4 febbraio, ore 21: “Di nocciole e sangue”, incontro con lo scrittore Mauro Rivetti;

Martedì 4 marzo, ore 21: “Conoscere se stessi attraverso i Tarocchi”, a cura di Irene Alasia

Martedì 1° aprile, pomeriggio: laboratorio di cucina presso Istituto Alberghiero Mucci; ore 20 apericena e presentazione del libro “Happy hour” di Ivana Gianmoena;

Martedì 6 maggio, ore 21: “Moda e fashion: nuove tendenze per la primavera estate”, a cura del consulente d’immagine Walter Blengini;

Martedì 3 giugno, ore 21: “Guardarsi dentro”, a cura del dottor Francesco Testa;

Martedì 24 giugno, ore 21: “Le masche” con Marina Panero, presso il giardino del museo Craveri.

Caffè Letterario di Albedo

Giovedì 17 ottobre, ore 21: “Macchine per scrivere: un’invenzione tutta italiana” con Domenico Scarzello;

Venerdì 15 novembre, ore 21: “L’ultimo padrino: vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro” con il giornalista e caporedattore Tgr Rai Liguria Luca Ponzi;

Giovedì 19 dicembre, ore 21: “Tutto Arpino minuto per minuto” con il giornalista Darwin Pastorin;

Giovedì 16 gennaio, ore 21: “La vita del pastore. Storia di un uomo e delle sue capre” con ‘L Cravè Renato Maunero;

Giovedì 13 febbraio, ore 21: “Istria 1945 - 1956. Il grande esodo” con l’esule istriana Luciana Rizzotti;

Giovedì 13 marzo, ore 21: “Milano incidente mortale” con lo scrittore Gino Marchitelli;

Giovedì 10 aprile, ore 21: “La musica a modo mio” con il maestro Raffaele Montanaro;