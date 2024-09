Brondello avrà una panchina tricolore in ricordo dei martiri delle foibe

Il comune di Brondello è il primo ad aver programmato, in provincia di Cuneo, l’intitolazione di una panchina tricolore così come proposto dal Comitato 10 Febbraio.

Dallo scorso 2 giugno, il C10F promuove in tutta Italia l’iniziativa patriottica denominata “Panchine del Ricordo”, l’installazione in ogni città italiana di una panchina dipinta con i colori della bandiera nazionale.

Le panchine, posizionate in luoghi pubblici e verniciate di verde, bianco e rosso, avranno ciascuna una targa con la dedica a un Martire delle foibe (nel caso di Brondello alla Medaglia d’Oro al Merito Civile Norma Cossetto).

Il Comune di Brondello, con il Sindaco Paolo Radosta e la sua Giunta, ha scelto di collocare la panchina in uno spazio centrale, in via Villa, che diverrà una piazzetta dedicata ai Martiri delle Foibe e agli esuli giuliano-dalmati; creando così anche un nuovo spazio di socialità cittadino. A seguito della delibera di giunta, la domanda di nuova denominazione toponomastica è stata depositata in prefettura.

"Sono storicamente molto legato alla tematica del ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. - spiega il primo cittadino - "Ho promesso, anni fa, di dare un luogo al ricordo della loro memoria e di Norma Cossetto; luogo totalmente assente nel saluzzese. Oggi Brondello si impegna a rimediare a questa assenza, ne sono orgoglioso".

"Voglio ringraziare in primis il neo sindaco Paolo Radosta, che ha iniziato il suo mandato dimostrando una grande sensibilità verso il tema foibe ed esodo. Sarò presto nel suo comune per portargli un saluto di tutto il Comitato 10 Febbraio ed inaugurare la piazza dedicata ai martiri delle foibe."- il commento di Denis Scotti, presidente regionale del Comitato.

“Ringrazio il Sindaco e la Giunta di Brondello per aver aderito prontamente all’iniziativa patriottica, segno di una sensibilità spiccata verso la questione– dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F – le panchine dipinte con i colori della bandiera nazionale servono a tramandare il ricordo dei Martiri delle foibe e degli Esuli dal confine orientale d’Italia”.

A pochi mesi dal lancio dell’iniziativa sono diversi i comuni che hanno aderito e che si apprestano a installare una panchina tricolore nel loro territorio.

Per maggiori informazioni: panchinedelricordo@10febbraio.it