La salsiccia di Bra, regina degli aperitivi a tema del caffè "Barusso" di Alassio

E’ un aperitivo che ha molto da raccontare alla ristorazione quello che sta connotando, e premiando, il nuovo corso del caffè “Barusso” di Alassio che, con l’avvicendamento della nuova proprietà a febbraio scorso, ha voluto unire la potenza ambientale della posizione con i “pieds dans l'eau” a un ampliamento dell’offerta incentrata sulla piccola ristorazione dal sentore di casa.

In questa rivoluzione che segna lo stile della nuova guida del locale, cioè di Stefania Piccardo, già boss woman del gruppo Alaxi Hotels e presidente dell’UPA - Unione Provinciale Albergatori di Savona, il pubblico fidelizzato e quello dei turisti pare aver apprezzato e gustato a tutto tondo questa rinnovata proposta di vivere l’esperienza food.

Oltre ai menù di territorio per la pausa pranzo, suddivisi tra tavola calda e fredda, sono proprio gli aperitivi a tema ad aver colto nel segno dei nuovi desiderata del pubblico. Un esempio tra tutti arriva dal recente week end a tema “salsiccia di Bra”, che ha animato un vero e proprio palinsesto di invito all’imminente edizione di BRA’S, il Festival della Salsiccia in programma a Bra dal 19 al 22 settembre.

“L’apericena è una tendenza gastronomica che sta emergendo con forza e che, con le nuove proposte di valorizzazione di tipicità locali e di altri territori, ha conquistato il favore dei nostri clienti suscitando un grande interesse tramite il loro passaparola - ha commentato con il suo instancabile sorriso Franca Sacco, team leader del Barusso staff – Oltre a rappresentare una tendenza molto apprezzata, la nostra apericena offre l’opportunità di creare eventi tematici più leggeri, ma di alta qualità, proprio come quello riuscitissimo dedicato alla salsiccia di Bra insieme ai formaggi piemontesi Bra DOP tenero e duro”.

Così è stato per la regina degli insaccati a crudo, la salsiccia di Bra, grazie al suo Consorzio di tutela che – in accordo con l’Ascom di Bra e per il tramite della divulgatrice alassina Renata Cantamessa – ha animato questa cordata promozionale nel Ponente ligure, trasformandone l’assaggio in una finger-experience fronte mare.

Un’iniziativa coinvolgente per il gusto eccellente delle materie prime unita al mood accogliente, dinamico e giovanile del locale, impegnato ad offrire ogni giorno sperimentazioni creative con il giusto tocco di simpatia per ampliare l’offerta e movimentare il menù, dalla colazione all’ape-time.