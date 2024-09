Skoda Kodiaq: protagonista dal 26 al 29 Settembre all’Oktoberfest di Cuneo

L’Oktoberfest di Cuneo, la più grande festa bavarese del Nord Italia che per il terzo anno consecutivo si terrà nell’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo a San Rocco Castagnaretta, si prepara ad accogliere una nuova protagonista: la Skoda Kodiaq.

Grazie alla partnership con Proglio Spa, concessionaria Skoda di riferimento per la provincia di Cuneo, il pubblico che parteciperà alla manifestazione potrà ammirare da vicino questo SUV di successo in un contesto unico e coinvolgente.

Dal 26 al 29 settembre, lo spazio Proglio all’Oktoberfest sarà un punto di riferimento per tutti gli appassionati di auto e di buona birra. Oltre a poter degustare le specialità bavaresi, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino Skoda Kodiaq, un SUV spazioso e versatile, perfetto per affrontare qualsiasi avventura. All’Oktoberfest, sarà possibile ammirarne le linee filanti e i dettagli curati, ma anche toccare con mano i materiali di alta qualità utilizzati per gli interni.

Proglio Spa: un partner affidabile, con le sue sedi a Cuneo Borgo San Dalmazzo, Alba e Fossano, è da sempre un punto di riferimento per gli automobilisti della provincia di Cuneo. Grazie alla professionalità e alla competenza del suo staff, l’azienda è in grado di offrire un servizio completo, dalla vendita all’assistenza.

Un connubio perfetto. La scelta di presentare Skoda Kodiaq all’Oktoberfest di Cuneo nel fine settimana del 26/29 Settembre non è casuale. Entrambi rappresentano un punto di riferimento nel loro settore, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Il SUV Skoda, infatti, si presta perfettamente a un evento all’aria aperta come l’Oktoberfest, grazie alla sua spaziosità e alla sua versatilità.

Un’occasione da non perdere! L’Oktoberfest di Cuneo è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la buona birra, la musica e il divertimento. Grazie alla presenza delle concessionaria Skoda Proglio Spa, l’evento sarà ancora più ricco e coinvolgente.