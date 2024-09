Avere equilibrio per tutti i novanta minuti e saper interpretare le varie fasi della partita è un requisito fondamentale in Serie D, ancora di più per una neopromossa.

Ecco perchè mister Alberto Merlo ha lanciato un segnale forte ai giocatori del Fossano, dopo il 4-1 incassato dall'Albenga all'Annibale Riva.

Serve maggiore solidità, fisica e mentale, per affrontare al meglio la quarta serie.