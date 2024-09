Alba si mette in sicurezza col disalveo del torrente Riddone: al via lavori per 300mila euro

Lunedì 23 settembre ad Alba iniziano i lavori per il disalveo, ovvero la rimozione di materiali inerti, dal torrente Riddone, nel tratto tra il ponte per Guarene (Strada Osteria) e il ponte sulla strada regionale 29 in corso Canale, frazione Mussotto e frazione Racca di Guarene.

Il disalveo è necessario dopo l’inondazione che ha ridotto la capacità di deflusso dell’acqua del torrente durante i temporali del luglio 2023.

Per la realizzazione delle opere è stato redatto un progetto esecutivo approvato dalla precedente amministrazione comunale con delibera del 28 dicembre 2023.

Durante i lavori sarà asportato gran parte del materiale depositato sul fondo del torrente e sarà eseguita una ricalibratura dell’alveo con il ripristino della porzione originaria per evitare esondazioni in caso di piogge intense.

Si lavorerà su un’area lunga poco più di un chilometro per ricostruire la sezione rettangolare, con sponde costituite da gabbionate nella prima metà e da muri in cemento armato nella seconda metà del torrente.

In questo modo saranno messi in sicurezza i quattro attraversamenti presenti lungo il tratto.

L'intervento, per un totale di 300 mila euro, è equamente finanziato da Regione Piemonte e Amministrazione comunale.