"Porte aperte in cucina" alla Casa di Riposo di Dronero

"Porte aperte in cucina" è l’evento che, domenica 15 settembre, si è svolto a Dronero, presso la Casa di riposo Opere Pie Droneresi. Lo scopo dell’iniziativa era di far conoscere ai parenti degli ospiti della struttura le modalità operative della cucina. Porte aperte in cucina per vedere e "toccare con mano" il servizio di ristorazione interno gestito dall'azienda Markas.

Dal 2020 l’Ente Opere Pie Droneresi ha affidato tutti i servizi interni della Casa di Riposo alla cooperativa sociale GE.S.A.C.. Il servizio di ristorazione offerto agli ospiti nasce dalla decennale collaborazione tra la cooperativa e la Markas.

Il Direttore della Casa di Riposo, dott. Diego Bertola, la dietista della Markas, dott.ssa Margherita Capellino, e la responsabile del servizio delle cucine, Arianna Tallone, hanno introdotto l'evento con una presentazione del servizio. È stato rimarcato il lavoro attento e meticoloso che viene svolto da tutta l'equipe delle cucine nella preparazione dei pasti per gli ospiti della struttura. La stessa equipe si occupa della preparazione dei pasti di diverse scuole della zona e del servizio pasti a domicilio sul territorio dronerese.

É stato, in seguito, offerto ai parenti un buffet proponendo i piatti presenti nel menù che viene proposto ed attuato quotidianamente agli ospiti.

Erano presenti all'evento più di cinquanta parenti di ospiti della Casa di Riposo. I volontari della associazione Coni Vip, al mattino, hanno proposto uno spettacolo per tutti i partecipanti.

Non potevano mancare per la GE.S.A.C. la responsabile della ristorazione e delle pulizie Giuliana Massimelli, la responsabile dall'area assistenza Roberta Defabiani, la coordinatrice del servizio interno Daniela Mirra e la coordinatrice di progetti, Lorena Lotario.

Ad ottobre, presso la Casa di Riposo di Dronero, sono stati organizzati, dalla GE.S.A.C. e dalle Opere Pie Droneresi, ulteriori e interessanti eventi. In particolare:

Venerdì 11/10/2024, h 16.00 Crus Rus Band in concerto;

Venerdì 25/10/2024 – h 19.45, Aperitivo all'interno della casa di riposo con tutto il personale operante, con introduzione dei Responsabili GE.S.A.C.

Giovedì 07/11/2024 – h 16.00, Santa Messa in occasione del 40° anniversario dell’ordinazione del parroco Don Giovanni Banchio con la partecipazione del Vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo – presso la Cappella della Casa di Riposo.A seguire piccolo momento di convivialità.