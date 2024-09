Volley Busca: Enrico Garino è il nuovo allenatore dell’U16 femminile

Il Volley Busca prosegue i preparativi per la stagione 2024/2025, confermando la partecipazione al Campionato giovanile Under 16 femminile. Sulla panchina l’arrivo del nuovo tecnico Enrico Garino alla guida della squadra.

Coach Garino ha nel proprio bagaglio una buona esperienza al femminile, avendo allenato per diversi anni il vivaio monregalese. Nelle ultime due stagioni l'esperienza maschile al Cuneo Volley, dove ha ottenuto importanti risultati territoriali con l'Under 15.

L'offerta di Busca, ha incuriosito e stimolato il tecnico, che ha preso in mano il progetto dell'U16.

Sul suo nuovo incarico, coach Enrico Garino ha dichiarato: «Inizia una nuova avventura, o meglio, si ritorna al settore femminile dopo due stagioni con il Cuneo maschile. La Società mi ha affidato un gruppo giovane, in cui vedo grande determinazione e tanta voglia di impegnarsi. Il campionato di under 16 è fornito di ottime squadre e sarà un’importante occasione di crescita. Non rimane che lavorare sodo.»

Sull’ingaggio del tecnico si è espresso così il nuovo direttore generale del Volley Busca, Davide Bima: «Sono molto soddisfatto e orgoglioso di aver portato Enrico a Busca perchè una delle mie priorità è quella di alzare il livello tecnico e di esperienza degli allenatori e lui incarna perfettamente tutte le caratteristiche necessarie per farlo. Conosco molto bene Enrico perché ho lavorato con lui gli ultimi due anni nelle giovanili del Cuneo Volley maschile e so che ha una grande esperienza. Abbiamo da subito trovato un feeling molto importante e sono sicuro che, come sta dimostrando fin dal primo giorno, darà un grande contributo e innalzerà il livello dell’U16 femminile, categoria a cui noi teniamo tantissimo.» .