"Come nascondere la gravidanza", le ricerche di Chiara prima di partorire

(Adnkronos) - Sul web Chiara Petrolini ha fatto delle ricerche su ''come nascondere la gravidanza'', su ''come indurre o accelerare il parto'', ma anche sulla ''decomposizione del corpo''. Una ricostruzione che secondo l'accusa dimostra che Chiara ''aveva già deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto al parto''. E' quanto spiega la Procura di Parma sul caso della ragazza di 22 anni, finita agli arresti domiciliari con l'accusa di aver ucciso due neonati, dopo averli partoriti in casa, per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, in provincia di Parma.

Ricerche che ''non sono affatto neutre'' ma ''funzionali al disegno che Chiara ha maturato sin dalle prime battute della gravidanza o comunque da quanto ha iniziato a prendere coscienza della gravidanza stessa: la soppressione del proprio figlio, prima, in occasione, o dopo il parto".

Il 7 agosto 2024 alle ore 7:03:40, ''ovvero poco dopo il parto Chiara interroga nuovamente il web con una ricerca che non richiede né commenti né spiegazioni: 'dopo quanto puzza un cadavere'. Questa ricerca finisce per essere la cartina al tornasole di tutta la vicenda, nel senso che essa sembra dimostrare che l'obiettivo di Chiara, nel portare avanti la gravidanza, era solo quello di sopprimere il proprio figlio''.