Volley A2/F - La Bam Mondovì continua a crescere, coach Basso "Con lo Chamalieres il miglior Puma visto in questa preparazione"

Un test che aumenta la fiducia e l'ottimismo in casa Puma! La Bam Mondovì ieri sera ha svolto un allenamento congiunto con il VBC Volley Chamalieres, formazione della Ligue A francese. 3-1 il punteggio finale a favore della BAM, con il seguente andamento del match: 25-21, 21-25, 29-27, 25-20. Una buona prestazione per le pumine, che martedì 24 settembre, alle ore 16, svolgeranno un allenamento congiunto con Cuneo Granda Volley al palazzetto di San Rocco Castagnaretta.

Abbiamo chiesto al tecnico della Bam Mondovì Claudio Basso le impressioni su quanto visto ieri sera:

Coach a che punto è il Puma e quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi che sono emersi dal confronto con il Chamalieres? "Penso che sia stata la migliore prestazione di questa preparazione." - spiega il tecnico del Puma - "Un buon test che ci da fiducia, contro una squadra con una fisicità maggiore della nostra. Tra gli aspetti positivi direi sottolineo l'approccio. Le ragazze hanno messo in campo tanta intensità per tutta la partita e anche sul finale sono state in grado di raggiungere un vantaggio di punti corposo. Gli aspetti negativi, invece, sono legati alla caratteristica anagrafica della squadra. Siamo un gruppo giovane e abbiamo dei momenti di buio dove magari la ricezione lascia un pò a desiderare, ma stiamo lavorando per migliorare anche questo fondamentale."

Sei soddisfatto dell'inserimento delle nuove giocatrici? In particolare a che punto è la condizione dell'opposto tedesco Lara Berger? "Lara continua a mandare segnali di crescita e lei in campo ci è di grande aiuto." - continua Claudio Basso - "Ieri sera ha messo a segno 20 punti, con una percentuale del 60%, ma già in settimana l'avevo vista in miglioramento. Ha bisogno ancora di un pò di tempo, anche per affinare l'intesa con la palleggiatrice. Non possiamo aspettarci che faccia 100 punti ad ogni partita, ma di buono c'è che sbaglia veramente poco."