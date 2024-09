A Capri d'autore Gratteri, Simona Ventura, Osho e Giovanni Terzi

(Adnkronos) - Al via oggi alle 18.30 alla Certosa di San Giacomo di Capri la seconda giornata della rassegna Capri d’Autore, curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, e organizzata da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico. L’appuntamento, con il patrocinio del ministero della Cultura e del ministero del Turismo, si aprirà con un dialogo aperto tra Gianluigi Nuzzi e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri in libreria con 'Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della 'ndrangheta' e Corrado Formigli, giornalista di La7.

La rassegna proseguirà sulle note satiriche delle vignette di Federico Palmaroli, in arte Osho per chiudersi con l’incontro tra Simona Ventura e Giovanni Terzi sui segreti più reconditi che caratterizzano il potere e le sue relazioni, anche sulla scorta dell’ultimo libro di Terzi, ‘Madame Camorra. Biografia non autorizzata di Pupetta Maresca’. Partner sono Aeroporti di Roma, Bmw, Intesa Sanpaolo, treno ufficiale Frecciarossa, partner tecnici Grand Hotel Quisisana, Tiberio - Cantina Isola di Capri, Snav e partner media AdnKronos, Il Mattino, Start Magazine.