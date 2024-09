Autostrade, Leanza (Aci): "Con la Milano-Varese nacque il concetto di autostrada"

(Adnkronos) - "I primi 100 anni della A8 Milano-Varese sono uno dei tanti primati mondiali che può vantare l'automobilismo italiano. La Milano-Varese è la prima infrastruttura viaria esclusivamente dedicata al transito rapido di auto, moto, corrieri e camion. Con la Milano-Varese è stato inventato il concetto di autostrada così come ancora oggi lo intendiamo, abbiamo solo tecnologie e servizi più evoluti, ma il concetto è rimasto fedele". Così Vincenzo Leanza, segretario generale dell’Automobile Club d’Italia, in occasione della celebrazione per i 100 anni della tratta autostradale Milano-Varese.

Presso l’area di servizio Villoresi Ovest, Leanza ha aggiunto: "Tutto questo lo dobbiamo all'intuizione visionaria dell'ingegnere Piero Puricelli che volle realizzare un collegamento veloce a pedaggio tra Milano e Varese. La sua è stata una visione, anzi, una previsione straordinaria di quella che sarebbe poi diventata la mobilità attuale e futura, non solo dell'Italia, ma dell'intero mondo. Nel 1924 in Italia circolavano meno di 100mila veicoli, dopo un anno dall'apertura dell'autostrada Milano-Varese ne circolavano mille al giorno solo sulla tratta dell'A8".

Per l'occasione sono stati inaugurati, nelle aree di servizio Villoresi Ovest (Lainate – Milano) e Brughiera Est (Castronno – Varese), due totem commemorativi, realizzati dall’Artista Lorenzo Martinoli che rappresentano un simbolo indelebile di questa straordinaria avventura infrastrutturale. Sono dedicati alla storia della Milano-Varese, nonché ai temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. Le opere testimoniano l’impegno continuo degli Automobile Club di Milano e Varese nel promuovere un progresso che tenga conto del patrimonio storico-culturale, garantendo allo stesso tempo innovazione e sviluppo. "L'idea dell'autostrada e le tecniche di costruzione ci furono immediatamente copiate - conclude Leanza - Questo dimostra che, allora come oggi, l'Italia ha una straordinaria capacità costruttiva di grandi infrastrutture. Per questo oggi non celebriamo la ricorrenza di una strada, ma della prima autostrada del mondo".