Madonna ospite d'onore alla sfilata di Dolce e Gabbana

(Adnkronos) - Arriva lei e il pubblico impazzisce. Madonna è l'ospite d’onore della sfilata di Dolce&Gabbana, dedicata alla donna per la primavera-estate 2025. La regina del pop, 66 anni, il volto nascosto da lungo velo di pizzo nero lungo fino ai piedi e un prezioso diadema in testa, come da copione è stata accolta da uno scroscio di applausi e urla dagli ospiti presenti al Metropol di Milano, dove ha luogo lo show che celebra l’essenza della bellezza italiana. I rumors su una sua partecipazione si rincorrevano da giorni tra gli addetti ai lavori e del resto l’amicizia con Stefano Gabbana e Domenico Dolce parla da sé, essendo di lunga data.

L’incontro tra i tre risale al 1991, quando Madonna è all’apice del successo di ‘Erotica’. La ‘Queen of Pop’ sceglie gli abiti e i gioielli firmati Dolce&Gabbana come l’indimenticabile corsetto tempestato di cristalli e pietre colorate che la diva indossa a New York, nel 1991, per la prima del film ‘A letto con Madonna’. Una serata che segna l’inizio del loro sodalizio. Da allora Madonna ha vestito spesso Dolce&Gabbana anche per le sue esibizioni live, diventando inoltre il volto di campagne pubblicitarie realizzate da Steven Meisel.

Il legame più recente tra i creativi e la cantante risale al compleanno della popstar, festeggiato a Portofino, lo scorso agosto. Un’occasione speciale, durante la quale l’artista ha indossato abiti firmati Dolce&Gabbana. Oltre a Madonna, tra gli altri ospiti presenti alla sfilata milanese anche le top model Naomi Campbell, Eva Herzigova ed Ashley Graham, oltre agli artisti italiani, Paola e Chiara e Achille Lauro.

Al termine dello show, come di consueto, i due stilisti sono usciti in passerella a salutare gli ospiti, quindi hanno camminato lungo la pedana fino a raggiungere il seat di Madonna, con la quale hanno scambiato un lungo abbraccio.