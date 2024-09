Tornano sole e caldo, ma l’Autunno parte col maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) - L'autunno 2024 inizierà come è finita l’Estate, con il maltempo. Con l’Equinozio, alle 14:44 di domenica 22 settembre, entreremo quindi nella nuova stagione che, oltre a far perdere 4 minuti di sole al giorno fino al solstizio d'Inverno, nasconderà anche l’insidia delle piogge e dei forti temporali favoriti dal mare ancora caldo e dalle irruzioni di aria più fredda dalle zone polari: uno scontro di diverse masse d’aria che porta spesso episodi meteo intensi e pericolosi sul nostro Paese.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che l'autunno inizierà subito con una perturbazione atlantica, capace di portare piogge in Sardegna e poi verso tutta la Penisola entro lunedì 23 settembre.

Per spiegare meglio quello che succederà, entriamo nel dettaglio: oggi vivremo una fase molto piacevole con temperature quasi estive fino a 26-27°C a Roma, 25°C anche in Pianura Padana e addirittura 32°C all’estremo Sud.

Ma già dalle prime ore di domani, domenica 22 settembre, gli ombrelli si apriranno in Sardegna, sotto i colpi dei primi piovaschi in arrivo dall’Atlantico. Il fronte perturbato raggiungerà il Piemonte ed il Ponente ligure nel pomeriggio di domenica poi gradualmente avanzerà verso est. In serata si prevedono piogge sul Nord-Ovest e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche.

La prima perturbazione dell’Autunno attraverserà il nostro Paese tra lunedì e martedì portando maltempo, purtroppo, anche sulle zone alluvionate della Romagna: si prevedono circa 30-40 mm di pioggia su queste aree, un decimo di quella caduta negli scorsi giorni. Dovremo comunque mantenere la massima allerta a causa dei terreni saturi, dei fiumi gonfi e della situazione generale ancora decisamente critica.

Monitoreremo l’avanzamento di questa nuova perturbazione, vivendo la tregua soleggiata dell’ultimo giorno dell’Estate come un piacevole ricordo di una stagione che ci saluta dopo aver portato un caldo africano insopportabile e purtroppo anche varie situazioni estreme.

NEL DETTAGLIO

Sabato 21. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: soleggiato e mite, salvo nubi sui rilievi. Al Sud: bel tempo prevalente.

Domenica 22. Al Nord: peggiora dalla sera al Nordovest. Al Centro: soleggiato e caldo, peggiora in Sardegna già dal mattino. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 23. Al Nord: maltempo con piogge diffuse da ovest verso est. Al Centro: piogge sul versante tirrenico in spostamento verso est. Al Sud: piogge e schiarite.

TENDENZA: piogge fino a martedì poi migliora, specie al Centro-Sud.