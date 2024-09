Genitori e figli connessi: a Saluzzo la lectio magistralis dello psicologo Giuseppe Lavenia

Venerdì 20 settembre, il Teatro Magda Olivero di Saluzzo è stato lo spazio ideale per accogliere la lectio magistralis del dott Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, direttore del centro nazionale delle dipendenze tecnologiche.

Il doppio appuntamento, rivolto prima ai docenti del Soleri Bertoni e, successivamente, a tutta la cittadinanza, è stata l’occasione per riflettere sul concetto di relazione tra il mondo adulto e quello giovanile, in una realtà sempre più complessa, frammentaria e digitale.



In entrambi i contesti dì sala, grande partecipazione, coinvolgimento ed in taluni casi commozione, da parte dei partecipanti convenuti numerosi. Si è parlato di cyber bullismo, di dipendenza tecnologiche, ma soprattutto di come la tecnologia possa

essere un’alleata se usata con consapevolezza ed intelligenza.



In un mondo sempre più fatto di nuove sfide ed opportunità, è fondamentale che educatori e genitori si confrontino sul senso della relazione che attualmente, a tratti, è più assimilabile alla connessione rapida, immediata, propria del digitale.



Nel corso dell’interessantissimo intervento, organizzato dal Liceo Soleri Bertoni in compartecipazione con il Comune di Saluzzo, si è parlato dei rischi delle nuove tecnologie ma soprattutto di suggerimenti pratici per genitori ed adulti per muoversi con sicurezza ed autonomia nel mondo digitalizzato che ci vede come protagonisti.

Significative le suggestioni emerse.



I ragazzi non hanno bisogno di chissà quali gesti ma di presenza, sguardi, di noi.

Quando ci mostriamo assenti la tecnologia si insinua come un parassita, lo smartphone prende il nostro posto. E’ in quel contesto che ci riveliamo perdenti perché la loro bussola sarà uno schermo e non il nostro sguardo.



Un tempo i no erano chiari, netti, e ci facevano crescere con il senso del limite.

Oggi, abbiamo l’impressione che il nostro compito sia quello di togliere ogni ostacolo, di rendere la strada dei nostri ragazzi ampia ed aperta. E’ importante insegnare a gestire le frustrazioni, informare e non reprimere. L’incontro si inserisce in un progetto più ampio della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo dal titolo significativo “Facciamoci delle domande”; ha come comun denominatore il pensiero critico e riflessivo che è diventato una competenza fondamentale nella società contemporanea.



Il dipartimento di filosofia e scienze umane del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo ha aderito al progetto, ideando il percorso “So stare al confronto,pensiero critico e cura” che coinvolgerà in particolare i docenti di filosofia e scienze Umane e si concretizzerà in percorsi di formazione sul debate rivolti ad insegnanti e alunni, laboratori di cittadinanza attiva ecc.