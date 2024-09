Ornella Vanoni: "Compio 90 anni ma mi sento come ieri" - Video

(Adnkronos) - "Oggi io compio 90 anni e voi potete pensare che io sono triste e invece no, io mi sento come ieri quindi non è cambiato niente". Così Ornella Vanoni in un videomessaggio sui social nel giorno del suo compleanno.

"Io voglio ringraziare tutti, abbracciarvi tutti, tutti quelli che mi hanno seguita, che mi hanno anche amata, per quello che facevo, per le mie canzoni, per la mia voce. Adesso è uscito un nuovo disco, riarrangiato, spero che vi piaccia, è moderno come si dice''.

''Davvero io devo ringraziarvi con il cuore, perché è con il cuore che voi mi date la forza di essere come sono, buffa, triste, allegra, drammatica, sono tante cose come tutti, vado su, vado giù - aggiunge - Quando sono su vi do un bacio immenso con tutto il mio cuore''.