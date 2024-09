Dogliani, lezioni al via per l'Università della Terza Età

Spazio alla conoscenza, allo studio, all'approfondimento di tante materia, ma anche ai momenti di giovialità e viaggi culturali. Tutto questo e tanto altro è racchiuso nelle attività della Università della Terza Età di Dogliani che lunedì 14 ottobre inaugura il suo 21° Anno Accademico.

Alla cerimonia, che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “Luigi Einaudi” a partire dalle ore 15.00, con uno spettacolo di musica e poesia di Luciano Boero.

Uni.tre di Dogliani conta circa 70 soci «la nostra è una associazione culturale aperta a tutti, non solo agli anziani, ma a tutti coloro che credono che l’apprendimento non ha età», spiega Clara Arnaldi, con iniziative che coinvolgono non soltanto gli iscritti ma anche i simpatizzanti e la cittadinanza.

Ricordiamo che il nuovo anno accademico dell’Uni-tre di Dogliani propone un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.

Questo grazie soprattutto ai validissimi docenti che preparano e presentano interessantissime lezioni di medicina, letteratura, arte e attualità, dando all’iniziativa un’impronta altamente culturale e fortemente formativa.

Gli appuntamenti si terranno tutti i lunedì dalle 15.00 alle 17.00; presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” in piazza L. Einaudi 9 a Dogliani

L’Università della Terza Età è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Per partecipare ai corsi dell’Uni.tre di Dogliani è necessario iscriversi e versare una quota di partecipazione di 15,00€ annuali

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività anche secondo i propri interessi e attitudini.

OTTOBRE

Lunedì 14 Le galline non mangiano la camomilla Luciano Boero

Lunedì 21 Visita al museo civico di Dogliani Donatella Granato

Lunedì 28 Cosa si può fare con lo spid Giacosa Elisabetta

NOVEMBR E

Lunedì 4 la donna di oggi nel mondo Margherita Corrado

Lunedì 11 Itinerari in Langa Roberta Ferraris

Lunedì 18 Il Rinascimento italiano Marina Isu

Lunedì 27 La fisioterapia nella terza età Matteo Devalle

DICEMBRE

Lunedì 2 Il prezzo della felicità Luca Occelli

Lunedì 9 Artico, il regno e gli animali dei ghiacci Piero Bosco

Lunedì 16 Natale in musica Gruppo Camerati stico “Il Risveglio”

GENNAIO

Lunedì 13 Il Minotauro: il labirinto intorno a noi Maura Boccato

Lunedì 20 Disegniamo insieme Teresita Terreno

Lunedì 27 Poesia e musica Remo Salcio

FEBBRAIO

Lunedì 3 Il cinema in musica: le colonne sonore indimenticabili Rosalba Giachello

Lunedì 10 Il mito di Narciso: il labirinto dentro di noi Maura Boccato

Lunedì 17 Problemi di udito??? Luca Cappo

Lunedì 24 Verde brillante: le soluzioni che trovano le piante per aiutarsi e aiutarci Luciana Beccaria

MARZO

Lunedì 3 La travaja Felicina Priola

Lunedì 10 La scrittura giapponese Marta Farina

Lunedì 17 I nostri amici animali: incontro con il veterinario Marina Tripodi

Lunedì 24 Dante Alighieri: alla ricerca di Beatrice Vittoria Abre

Lunedì 31 Come rafforzare il pavimento pelvico Fabrizio Chionetti

APRILE

Lunedì 7 Il cibo che nutre: manuale per la spesa consapevole Alice Sappa

Lunedì 14 Gita di fine anno.

Per informazioni e iscrizioni:

Biblioteca di Dogliani, tel. 0173/70.210;

Arci Bra Uni-Tre 0172/245901, info@arcibra.it – www.arcibra.it.

http://www.arcibra.it