La Provincia celebra i 100 anni della cuneese Maria Luisa Chiri

Un mazzo di fiori, due pergamene e una lunghissima serie di abbracci e ricordi hanno festeggiato nella casa di riposo Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo i 100 anni di Maria Luisa Chiri, per 40 anni dipendente della Provincia e accompagnatrice turistica durante le vacanze: in questo modo ha visitato parecchi Paesi e infatti parla diverse lingue: francese, tedesco, spagnolo e, ha detto, "anche il piemontese". Le rimane il rammarico di non aver visitato il Giappone.

Nata a Cuneo il 22 settembre 1924, ha scherzato parlando con la sindaca, Roberta Robbione: “Sono nata alle 9 di sera! È bene che abbiamo festeggiato oggi, perché se avessimo festeggiato ieri mattina poi magari io non arrivavo alle ore 21!

Abitava a Cuneo in Corso Brunet e dal mese di febbraio 2023 è presso la Residenza Padre Fantino. La direttrice Mirela Chirca racconta: “È una persona socievole, allegra e grintosa, si trova bene con noi”. Le operatrici della struttura raccontano che è sempre sorridente e che spesso dà a loro e agli altri ospiti la carica necessaria ad affrontare le giornate.

È stata festeggiata al Padre Fantino con gli operatori, gli educatori, gli ospiti della Residenza e sono interventi il presidente della Provincia Luca Robaldo insieme con la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione che le hanno consegnato due pergamene. Presente anche l’assessora alla terza età Michela Galvagno.