Neive, il 10 ottobre inaugura il nuovo anno accademico dell'Unitre

Sarà perché “gli esami non finiscono mai”, ma sono più numerosi coloro che dopo la pensione scelgono di tornare sui banchi di scuola per tenere la mente sveglia, per dare spazio ai propri hobby, per imparare sempre nuove cose.

Anche quest’anno l’associazione culturale no-profit ARCI BRA UNI-TRE e l’Amministrazione Comunale inaugurano il nuovo anno accademico dell’Uni-tre di Neive proponendo un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. L'inaugurazione è prevista giovedì 10 ottobre alle ore 15.

I docenti preparano e presentano interessantissime lezioni di medicina, letteratura, arte e attualità, dando all’iniziativa un’impronta altamente culturale e fortemente formativa.

Gli appuntamenti si terranno tutti i GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 17.00 ; presso il Salone Don Mario in via San Giuseppe n 1 (Borgonuovo)

L’Università della Terza Età è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini.

Per informazioni e pre-iscrizioni:

Comune di Neive – tel. 0173/67004

Arci Bra Uni-tre - via Audisio, 5 – Bra – Tel 0172/245901

In allegato il programma completo delle lezioni.