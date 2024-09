Per Bra's un bilancio da 50mila presenze e 9mila piatti stellati preparati dagli chef Camia, Oggioni e Laera

Va in archivio la quarta edizione di Bra’s quella della definitiva maturità per una manifestazione che entra di diritto tra le più importanti del Piemonte, con quattro giorni da tutto esaurito e salsiccia introvabile in tutta la città.

La Salsiccia di Bra, un prodotto unico, con una grande storia, da gustare fresco e per questo affascinante e delicato, è stata la grande protagonista, con visitatori arrivati da ogni angolo del nord Italia.

La manifestazione si era aperta con la cena tristellata di giovedì 19 settembre curata dal ristorante Mudec di Milano, unico tre stelle della città meneghina, con executive chef il braidese Davide Boglioli, emozionato per la possibilità di tornare ai fornelli nella sua Bra. Servizio a cura degli allievi dell’istituto "Velso Mucci", la scuola che ha formato lo stesso Boglioli.

Inaugurazione venerdì 20 settembre con il taglio del nastro da parte del sindaco di Bra Gianni Fogliato, del presidente della Regione Alberto Cirio e del direttore di Ascom Bra Luigi Barbero.

Un taglio del nastro che ha dato il via alla piacevole invasione di visitatori in tutti gli spazi di Bra’s, a partire dalla Piazza delle Eccellenze, passando per l’elegante Ala delle Stelle e per il Mercato della Terra Slow Food in corso Cottolengo per arrivare a tutte le vie del centro storico con locali e negozi gremiti dal pubblico del Festival.

“Elegante, allegro, di grande qualità, famigliare” sono questi gli aggettivi più utilizzati dal pubblico per descrivere Bra’s che ha saputo divertire grandi e piccini con un ricco programma di eventi collaterali, in collaborazione con "Wake up festival", per una città animata da musica e artisti di strada.

Tra i momenti più iconici del Festival, la nomina ad ambasciatore della Salsiccia di Bra dello chef dei record Enrico Bartolini, tredici stelle Michelin, che ha dato il via ufficiale all’Ala stellata, dove sono stati serviti oltre 9.000 piatti stellati preparati dai resident chef Massimo Camia (Ristorante Massimo Camia*-La Morra). Al suo fianco Pasquale Laera (Ristorante Borgo Sant’Anna*-Monforte d’Alba) e Filippo Oggioni (Vecchio Ristoro*-Aosta).

Numeri da record anche nella Piazza delle Eccellenze dove sono state consumate oltre 1.200 bottiglie di vino servite dai produttori della Fivi, la Federazione italiana vignaioli indipendenti, più di 2.000 birre versate, 300 kg di gelato e più di 350 kg di polenta serviti.

Numeri che certificano un grande successo che pone Bra’s tra gli eventi di riferimento nella Regione Piemonte, come sottolineato dal governatore Alberto Cirio.

Bra’s è stato anche un importante momento di confronto sul futuro della Salsiccia e delle altre eccellenze braidesi con oltre 20 talk curati dalla giornalista Renata Cantamessa e più di 100 relatori intervenuti.

Più di 1.000 i bambini coinvolti nei Laboratori didattici e del gusto, curati da Coldiretti.

«Il BRA’S Festival, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Formaggio Bra DOP, del Pane di Bra e il Riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra, non può che essere definito un grande successo», spiega il sindaco di Bra Gianni Fogliato, che aggiunge: «Grazie al sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC e con il coinvolgimento di tutta la città, dei negozianti e degli esercenti in genere. Questo è l’elemento, tra i tanti, che più ci riempie di orgoglio: Bra’s in pochi anni è diventato un evento molto sentito dalla città che l’ha fatto proprio, che l’ha vissuto molto bene, mettendo in campo le migliori risorse e capacità di accoglienza»

Il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero sottolinea: «BRA’S ha richiesto un enorme sforzo organizzativo da parte della struttura di Ascom, totalmente coinvolta nel Festival, con tutti i 35 collaboratori. Tutto ha funzionato alla perfezione nel segno dell’attenzione per il pubblico e i visitatori che ci hanno rimandato feedback entusiastici. Molti di loro mai erano stati a Bra, tutti ritorneranno. Oltre a un rodato gruppo che ha lavorato a stretto contatto con lo staff del Comune di Bra e che ringrazio, Bra’s ha potuto contare sulla direzione creativa di Valentina Moretto e si è dotato di un ufficio stampa particolarmente efficiente, guidato dal giornalista Marcello Pasquero, supportato da Raffaella Ferrantino e Chiara Genta. Evidente il salto di qualità fatto nella comunicazione con oltre 400 articoli pubblicati da testate nazionali e svizzere nei tre mesi precedenti all’evento e più di 80 giornalisti che hanno partecipato all’evento».

«Tradizioni e buon cibo sono l’essenza di Bra’s una manifestazione che è entrata nel cuore dei cittadini e dei tanti turisti e appassionati che arrivano per gustare i prodotti straordinari della nostra terra. Un’occasione di grande promozione delle eccellenze enogastronomiche, delle tradizioni, della cultura e delle bellezze del nostro territorio» dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il neoassessore braidese con delega a Giovani, Attività Produttive e Manifestazioni Francesco Matera aggiunge: «La Salsiccia di Bra riesce sempre a raccontare e rappresentare la nostra comunità. Bra’s, infatti, è il miglior modo per celebrarla: coinvolge tutti i cittadini, associazioni ed attività attraverso una partecipazione sentita ed attiva. Da neoassessore, ma prima di tutto da cittadino innamorato della propria città è stato un piacere vedere le vie del centro gremite di turisti entusiasti, molti per la prima volta in città».

TUTTI I LOCALI ADERENTI

BRA'S IN CONSOLLE

Caffè Cavour, London Cafè, Casa Arpino, Contorno, Cru D'Bra, 18-70 Drinkin' Kitchen, Stabrau, Sedici Piadina Bra, Talamini Cafè, Zero Enoteca Conviviale, Caffè Posta, La Scaletta, Il Centro, La Bula, Caffetteria Chiavassa.

BRA'S RESTAURANT

18-70 Drinkin' Kitchen, Ristorante Albergo Badellino, Schiacciala, Osteria Primi Dolci, Osteria La Bocca Buona, Teosinte, Ristorante Battaglino, Ristorante Garden - Albergo dell'Agenzia, Contorno, La Bula

BRA'S SHOP

Pelletteria Fratelli Oberto, Il Bagaglio, Profumeria Morra, Original Marines, Rebel, Business Space, La Femme, Paul & Bridge, Isabel, Didí dual design, Kalaluna, Gioielleria Carbone Andrea, LevelEleven.