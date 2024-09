Motori: Campionato italiano Flat Track, Kevin Corradetti domina a Boves (FOTO)

Nello scorso week end il Bisalta Motor Park di Fontanelle di Boves ha ospitato il 6° e 7° round del Campionato italiano di Flat Track, messi a calendario dal Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, in collaborazione con Federazione Motociclistica Italiana, Comune di Boves, Regione Piemonte ed un pool di sponsor.

Alla gara del sabato, in una giornata parzialmente nuvolosa, con il sole spuntato verso metà pomeriggio, si sono presentati una dozzina di conduttori che, dopo le prove libere effettuate nel primo pomeriggio, hanno dato il via alle gare alle ore 15,30 ma, già alla penultima curva del primo giro della seconda batteria la gara è stata sospesa per circa un’ora, a causa di un contatto tra Mattia Castelli e Nico Sorbo, con quest’ultimo che ha avuto la peggio ed è stato costretto al ricovero ospedaliero per controlli.

La gara è poi ripresa con una serie di batterie, al termine delle quali, con grande sorpresa, l’esordiente beinettese Marco Pisarra (Moto Club Busca) è riuscito ad aggiudicarsi la “Last Chance”, che gli ha permesso di accedere alla finale, dove non è riuscito a ripetersi, dovendosi accontentare dell’ottava posizione.

Per la vittoria finale non c’è stata storia, in quanto Kevin Corradetti (GasGas - M.C. Speedy Cock) è andato a vincere davanti ad un combattivo Matteo Boncinelli (Beta - M.C. Olimpia) ed a Daniele Tonelli (TM - M.C. Lonigo).

Alla domenica la Direzione Gara ha deciso di anticipare la partenza della gara alle ore 13, per timore che venisse a piovere, anche se il cielo è poi rimasto solo nuvoloso. Nelle gare di Campionato Italiano il podio è stato occupato dagli stessi piloti del giorno precedente, anche se Boncinelli ha tentato sino all’ultimo il sorpasso su Corradetti, giungendogli in scia sul traguardo. Terzo nuovamente Tonelli.

Alla domenica si sono corse anche le gare del Trofeo Dust & Fun, che ha visto Michele Guerra (Husqvarna - M.C. Ravenna) precedere, nella classe “Modern”, Christian Poli (Husqvarna - M.C. Ravenna) e Marco Pisarra (Honda - M.C. Busca), mentre nella classe “Rookies” Stefano Casiraghi (Beta - M.C. Canzo) si è imposto su Davide Maran (Honda - M.C. Lonigo) e su Valentina Taboni (Honda - M.C. Ravenna).

Impegnati in gara anche due giovanissimi piloti dello stesso Moto Club, l’OMT Sport, con Nathan Caputo, su moto Sunday, che si è imposto su Gabriele Monaco, in sella ad una Husqvarna.

Per via dell’anticipo, le gare della domenica alle 14,50 erano già terminate, per cui, dopo le premiazioni, tutti hanno potuto fare ritorno alle loro abitazioni con un largo anticipo rispetto a quanto preventivato.