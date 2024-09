Si è svolta, domenica 22 settembre, la Maratonina Internazionale Città di Udine, manifestazione nata nell'anno 2002, organizzata e promossa dall'Associazione Maratonina Udinese.

Successo del ruandese Yves Nimubona (Atl. Casone Noceto), primo al traguardo con il tempo di 1h00:56.

Due azzurri a completate il podio: secondo posto per Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) in 1h00:58 e terza posizione per l'albese delle Fiamme Oro Pietro Riva: 1h01:55 il crono del vicecampione europeo della mezza.