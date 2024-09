Baseball: il JFK Mondovì si porta sull'1-0 con Lodi; La promozione in serie B ora è più vicina

Si può fare! Per il JFK Mondovì il sogno chiamato serie B è davvero a un passo. La truppa di coach Leo Marconi, infatti, vincendo in trasferta per 18-5 il match contro il Lodi, si è portato sull'1-0 nella sfida valevole per il secondo turno dei play-off di serie C. La squadra monregalese, dunque, ora avrà una doppia chance per centrare una storica promozione in serie B.

Domenica prossima, alle ore 11, è in programma gara-2 del secondo turno, questa volta sul diamante di Mondovì. Nel caso giungesse un'altra vittoria, il JFK sarebbe promosso direttamente in serie B. In caso di sconfitta, invece, a seguire si disputerebbe la classica "bella" per stabilire chi, tra Mondovì e Lodi, potrà festeggiare per l'ambito salto di categoria. E' chiaro che per i biancoblù l'obiettivo è quello di regolare la pratica promozione già nel primo incontro, evitando così brutte sorprese nell'eventuale gara-3.

Domenica, dunque, per il JFK Mondovì c'è un appuntamento con la storia e i ragazzi di Leo Marconi sono pronti a urlare a gran voce presente! Facile attendersi anche una degna e calorosa cornice di pubblico, per una sfida avvincente e a tutti gli effetti decisiva. Ecco di seguito il comunicato della società:

A Lodi i monregalesi vincono per manifesta inferitorità, la prossima domenica possono festeggiare la promozione