Ciclismo: il santalbanese Nicolò Pettiti fa suo il Giro di Puglia Challenge

C' gloria, in terra di Puglia, per il ciclista santalbanese Nicolò Pettiti.

Il portacolori della Biesse Carrera si è infatti imposto nel Giro di Puglia Challenge, al termine dei quattro giorni di gare previsti.

Successo costruito nella seconda e terza frazione, laddove Pettiti ha ottenuto un primo ed un secondo posto, prima della prova conclusiva svoltasi a Polignano a Mare.

Particolarmente esaltante la vittoria nella seconda tappa, la "Costa dei Trulli", ottenuta al fotofinish a coronamento di una avvincente volata.

Per Nicolò Pettiti un ritorno al successo dopo quello del GP Sportivi di Poggiana del 2023.