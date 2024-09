Volley maschile: Coppa Piemonte, ancora un doppio successo per il VBC Mondovì

Nel secondo concentramento di Coppa Piemonte, disputatosi a Busca il VBC Mondovì piega sia il Cuneo che il Boves, conquistando 5 punti ed alternando tutti i giocatori presenti a referto.

Nella gara inaugurale contro il Cuneo, formazione di serie D, Massimo Bovolo, assenti Garelli e Bertano e con Catena non al meglio per una contrattura, è partito con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e capitan Garello in banda, Berutti e Caldano al centro, Matteo Basso e Fenoglio liberi. Nel set inaugurale i monregalesi, senza forzare, si sono portati prima sul 14-11, poi sul 20-17, quindi hanno chiuso 25-21. Anche nella seconda frazione i monregalesi hanno costantemente controllato la gara, portandosi prima sul 10-6 e poi, con Candela in campo, sul 20-14. Dentro Marco Basso, Borsarelli e Bernardi ed il VBC chiude 25-16. Nel terzo set, con in campo Marco Basso, Borsarelli, Garello, Candela, Catena, Caldano e Matteo Basso, vi è equilibrio sino al 17 pari, poi i cuneesi allungano 22-18 ed infine chiudono 25-20, mentre entra anche Bernardi.

Nella seconda contro il Boves, formazione di serie C e prossima avversaria in Campionato, Massimo Bovolo è partito con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Candela in banda, Berutti e Caldano al centro, Matteo Basso e Fenoglio liberi. Nel set inaugurale i monregalesi stanno sempre avanti nel punteggio, portandosi prima sul 7-3, poi sul 15-10, quindi sul 21-15 ed infine chiudono 25-19. Nella seconda frazione vi parità sino al 12 pari, poi i monregalesi allungano e si portano prima sul 17-13, poi sul 20-16, quindi sul 24-21 ed infine chiudono 25-22, mentre entra Borsarelli per alzare il muro. Nel terzo set, con in campo Marco Basso in palleggio, vi è equilibrio sino al 7 pari, poi il VBC cambia passo e si porta prima sul 15-10, quindi sul 20-14 ed infine, con Bernardi in campo, chiude 25-16.

Domenica terzo ed ultimo impegno di questa prima fase di Coppa con i monregalesi impegnati a Moncalieri alle ore 16.30 contro il S. Paolo Torino ed a seguire contro il Lasalliano Torino: per qualificarsi ai quarti di finale, in programma domenica 8 dicembre, al VBC Mondovì è sufficiente conquistare 3 punti.

CUNEO - VBC MONDOVI’ = 1-2 (21-25,16-25,25-20)

BOVES - VBC MONDOVI’= 0-3 (19-25,22-25,16-25)

CUNEO – BOVES = 1-2 (16-25, 25-22,27-29)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Candela, Catena, Borsarelli, Marco Basso. Bernardi. ALL: Massimo Bovolo.