Calcio femminile: passo falso per la Freedom FC Women che cade in casa della Res Roma

Primo passo falso della Freedom FC Women nella stagione 2024-25 di Serie B: le biancoblu di mister Michele Ardito inciampano al “Raimondo Vianello” di Roma, al termine di un match dai due volti contro la Res.

Una prestazione brillante nel primo tempo (con un gol e due traverse prese), spaesata nella ripresa (con due gol subiti, di fatto, con palla in uscita dalla difesa), che condanna così Martin e compagne ad uno stop imprevisto: una battuta d'arresto che, però, può servire per far serrare le fila e recuperare la giusta concentrazione, con la consapevolezza di come, in questo campionato, si debba sempre giocare al massimo per portare a casa i tre punti.

Eppure l'inizio, come detto, era stato più che promettente per le biancoblu: al 3' il primo lampo, con Poli che, ricevuto un cross basso da sinistra, viene murata a centroarea. Il buon avvio della Freedom si materializza nella rete del vantaggio al 9': capolavoro di Zanni dai 25 metri, con una sventola che finisce sotto l'incrocio, 0-1. Al 16' Tamborini in verticale per il taglio in area di Zanni che non ci arriva di un soffio; passano una manciata di secondi e Imprezzabile recupera palla sulla trequarti offensiva e calcia dal limite, con la sfera che si spegne sul fondo di poco. La Res si vede al 22': sugli sviluppi di un calcio da fermo, Cuciniello è decisiva nell'anticipare sotto porta Iannazzo, evitando così l'1-1. Superata la mezz'ora, cuneesi ad un passo dal raddoppio: altra gran conclusione di Zanni dalla distanza, traversa piena. I legni dicono di no alle ospiti anche nel finale di frazione: bel contropiede che porta al tiro Tamborini, dopo il prezioso lavoro di Poli al limite dell'area, il numero 10 scaglia un altro gran tiro che finisce, ancora, sulla traversa a Maurilli battuta. Dall'altra parte, è però la Res a sfiorare il pari: Palombi lavora un bel pallone a sinistra e lo mette in mezzo per l'accorrente Pezzi che calcia ad incrociare di prima intenzione, sfera fuori di un soffio.

Freedom avanti nell'intervallo, ma che esce male dagli spogliatoi: al 47' Iannazzo serve centralmente per Montesi che calcia di potenza, Korenciova copre il palo e si oppone. Il pareggio arriva al minuto 56: Maffei serve in uscita Martin che sbaglia il retropassaggio servendo involontariamente Boldrini, la quale davanti a Korenciova non sbaglia, 1-1. Ardito ci prova subito con i cambi (dentro Tudisco e Semanova all'ora di gioco), ma la Res passa ancora: altra palla persa in uscita, con intercetto di Boldrini su Stankova, palla in verticale per Iannazzo che trova il tiro a giro vincente, 2-1 al 64'. La Freedom chiude con uno schieramento totalmente offensivo (in campo anche Diaz Ferrer e Dicataldo), ma non riuscirà a sfondare il muro arancionero: si segnalano solo un colpo di testa proprio della centravanti spagnola (bloccato da Marsilli) al 73' e un tiro alto di Tudisco in pieno recupero.

La Freedom incassa quindi la prima sconfitta stagionale: domenica 29 settembre altra trasferta, questa volta sul campo dell'Hellas Verona.

Res Women-Freedom FC Women 2-1 Reti: 9' Zanni (F), 56' Boldrini (R), 64' Palombi (R)

RES WOMEN (4-3-1-2): Maurilli, Simeone, Giatras, Varriale, Pezzotti; Boldrini A. (83' Boldrini S.), Massimi, Pezzi; Iannazzo, Palombi (76' Liberati), Montesi. A disp. Ciccone, Clemente, Marino, Novelli, Massa, Gatta, Zaghini. All. Cristalli.

FREEDOM FC WOMEN (4-3-3): Korenciova, Cuciniello, Stankova, Maffei (71' Giuliano), Devoto; Martin (60' Tudisco), Imprezzabile (72' Diaz Ferrer), Zanni; Poli (60' Semanova), Tamborini, Pasquali (81' Dicataldo). A disp. Nucera, Brscic, Falloni, Battaglioli. All. Ardito.

Arbitro: Francesco Battistini di Lanciano (Nicola Giancristofaro e Antonio Bruno di Lanciano)

Ammonite: Pezzi (R) Maffei, Zanni (F)