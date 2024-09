Giochi, Microgame annuncia la sua partecipazione al SBC Summit Lisboa 2024

(Adnkronos) -

Microgame, leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e servizi avanzati per il settore dell’online gambling, è lieta di annunciare la sua partecipazione al SBC Summit Lisboa 2024. L’evento, tra i più importanti a livello internazionale per l’industria delle scommesse sportive e del gaming, si terrà da domani, martedì 24, a giovedì 26 settembre 2024 presso la “Feira Internacional de Lisboa”, in Portogallo. Presente da anni all'SBC Summit, Microgame sarà protagonista con uno stand innovativo e accogliente, dove i visitatori potranno esplorare le più recenti innovazioni tecnologiche dell'azienda, pensate per soddisfare le esigenze uniche di ogni operatore nel settore del gambling e per fungere da enabler del processo di convergenza omnicanale. Saranno organizzate dimostrazioni live che mostreranno come l'approccio modulare e altamente personalizzabile di Microgame sia in grado di rispondere alle sfide del mercato e alle nuove normative regolamentari.

Come sottolinea Marco Castaldo, CEO di Microgame, "il SBC Summit Lisboa rappresenta per noi un'importante opportunità per dialogare con i principali attori del settore e presentare le nostre soluzioni all’avanguardia, che continuano a farci distinguere nel mercato regolamentato del gaming. Con oltre 25 anni di esperienza, siamo orgogliosi di supportare più di 60 operatori, anticipando le evoluzioni del mercato con tecnologie avanzate che offrono soluzioni concrete e scalabili”.

Uno dei focus principali della partecipazione di Microgame al Summit sarà la presentazione della nuova Piattaforma Omnicanale “New Bos”, sviluppata con tecnologie di ultima generazione e strutturata su un approccio modulare. Grazie a "New Bos", gli operatori potranno costruire infrastrutture tecnologiche su misura, personalizzando ogni aspetto della piattaforma per rispondere alle proprie specifiche esigenze di business. La piattaforma offre un livello di personalizzazione senza precedenti, integrando funzionalità native uniche come il CRM omnicanale e il Gestionale di Affiliazione, strumenti ideati per massimizzare la fidelizzazione sia del canale distributivo che della customer base.

Marco Bedendo, Direttore Generale di Microgame, ha spiegato che "la nostra partecipazione al SBC Summit Lisboa 2024 sarà l'occasione ideale per dimostrare come le nostre soluzioni omnicanale possano essere adattate alle realtà più diverse, garantendo sempre un'esperienza di gioco ottimale. La piattaforma 'New Bos' non solo risponde alle esigenze attuali degli operatori, ma è progettata per evolversi insieme a loro, supportando la crescita e la fidelizzazione nel lungo termine”.“Inoltre, tra le soluzioni in primo piano ci sarà il nuovo CRM Microgame, integrato nella piattaforma omnichannel 'New Bos', che permetterà ad ogni affiliato di partecipare attivamente alle promozioni sia di affiliazione sia di engagement, potendo contare su uno strumento di affiliazione sviluppato totalmente in house. Un tool nato per consentire agli operatori di impostare campagne di marketing efficaci per tutta la filiera, l’unico in grado di garantire a tutti i componenti della filiera del gaming di impostare campagne perfettamente tarate sulla propria customer base. In ottica omnichannel, il sistema di remunerazioni può così essere utilizzato in maniera trasversale, per campagne online e retail, con la possibilità di visualizzare, monitorare e analizzare l’andamento e le statistiche di ciascuna campagna e delle varie reti”.

Diego Mendez, Direttore Commerciale di Microgame, ha aggiunto: "Microgame si distingue per la capacità di offrire un portafoglio di soluzioni estremamente versatile e competitivo, pensato per massimizzare le opportunità di crescita dei nostri partner in un settore sempre più esigente. Dalle scommesse sportive ai giochi di casinò, dal poker al bingo, la nostra offerta è progettata per rispondere alle diverse necessità del mercato. In particolare, la nostra piattaforma per le scommesse sportive si caratterizza per una soluzione altamente flessibile e scalabile, in grado di gestire eventi in tempo reale e di offrire strumenti esclusivi come: quote personalizzabili, Freebet, promozioni dinamiche, quote maggiorate sui principali eventi del giorno, ma anche l’innovativa Betboost e una vasta gamma di altre promozioni sempre attive in grado di intercettare le preferenze di ciascun player e garantire ad ognuno innumerevoli opzioni di giocate e promozioni”.

Con migliaia di partecipanti attesi da tutto il mondo, il SBC Summit Lisboa 2024 rappresenta un’opportunità unica per il networking e lo sviluppo del business. Lo stand Microgame sarà un punto di riferimento per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche nel gaming, con un focus in ambito omnicanale, ove Microgame grazie alla sua posizione di leadership è in grado di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia che permettono ai nostri Partner di proporsi al mercato in modo innovativo e competitivo e di affrontare al meglio le nuove sfide del mercato regolamentato.