Meloni a New York, incontri con i big hi-tech: premier vede Google e Open AI

(Adnkronos) - A margine della settimana di alto di livello dalla 79ma Assemblea Generale della Nazioni Unite, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto oggi una serie di incontri con esponenti del settore dell'innovazione e in particolare con gli amministratori delegati del gruppo Google-Alphabet, Sundar Pichai, di Motorola, Greg Brown, e di Open AI, Sam Altman.

Al centro dei colloqui, informa Palazzo Chigi, le prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale con particolare riferimento all'Intelligenza Artificiale, alle opportunità da cogliere e ai rischi da prevenire.

Sono stati, inoltre, discussi i piani di investimento dei diversi Gruppi in Italia e quali iniziative poter adottare, anche alla luce della posizione strategica dell’Italia al centro del Mediterraneo, per incrementare la competitività italiana nei settori a più alta tecnologia, in particolare facendo leva sulle eccellenze italiane dell'alta formazione e della ricerca.