Meloni “Viviamo un tempo di crisi, agire senza tentennamenti”

ROMA (ITALPRESS) - "Le sfide che la storia ci ha messo difronte sono multiformi e non abbiamo altra scelta che quella di agire. Viviamo un tempo di crisi, ma le crisi nascondono sempre anche un'opportunità. La parola crisi deriva dal greco 'crisis' che significa scelta, decisione. Le crisi costringono a mettersi in discussione, non consentono di tentennare. Nessuno Stato può efficacemente governare da solo le sfide, per questo l'Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e del luogo più rappresentativo: l'Onu, dove dobbiamo imparare, capirci e rispettarci". Così la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento

al Summit of the Future nell'ambito dei lavori della 79^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

"Nessuno stato può efficacemente governare da solo le sfide di questo tempo e per questo l'Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Ogni organizzazione è efficace se le sue regole sono giuste e condivise. Per questo siamo convinti che qualsiasi revisione della governance non può prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività. La riforma ha un senso se viene fatta per tutti e non per alcuni. Non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che esistano Nazioni di serie A e serie B, ma cittadini che hanno tutti gli stessi diritti", ha aggiunto.

Ecco allora "il ruolo del multilateralismo: non un club in cui incontrarsi per scrivere inutili documenti zeppi di buoni propositi, ma il luogo in cui si devono fare i conti con l'urgenza delle decisioni", ha concluso Meloni.

