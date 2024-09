Ottantenne uccisa a Modena, figlio confessa in diretta tv: "Sono stato io"

(Adnkronos) -

"Non ce l'ho fatta. Sono stato io. Non ce la facevo più". E' la confessione resa in diretta alle telecamere di Pomeriggio 5 da Lorenzo Carbone, il 50enne ricercato dopo che ieri la madre Loretta Levrini, con cui viveva, era stata trovata in casa priva di vita a Spezzano. Le telecamere lo hanno intercettato sotto casa. "Sono stato a Pavullo, per allontanarmi - ha raccontato l'uomo, sotto choc e in lacrime - ma non ho dormito mica. Giravo in strada a piedi, ma non mi sono nascosto".

"Mia madre era tra la demenza e l'Alzheimer e a volte diceva cose che non mi facevano... Io non ce la facevo più. Sto male. Non riuscivo a gestirla. Non so perché l'ho fatto, non lo so", ha detto. "Ogni tanto mi faceva un po' arrabbiare, perché ripeteva sempre le stesse cose. Io non ero in cura da nessuna parte, mi è venuto così, d'istinto l'ho fatto. L'ho strangolata, prima ho provato col cuscino, poi ho tolto la federa e ho provato con quella e poi ho usato i nastrini, i lacci".

"Tante volte in questo periodo di grandi fatti di cronaca si è puntato l'indice contro la televisione e contro l'informazione che segue in diretta la cronaca, quando invece facciamo tutti il nostro mestiere, che è quello di informare, e parlo soprattutto dei colleghi che passano le loro giornate sul marciapiede". A dirlo all'Adnkronos è Gianluigi Nuzzi, commentando la confessione in diretta di Lorenzo Carbone.

"Si è verificata la situazione particolarissima di un uomo che d'impeto, in maniera disorganizzata, ha ucciso la propria madre -spiega Nuzzi, che era presente in studio nel momento in cui è avvenuta la confessione in diretta dell'uomo- e dopo aver vagato nei pressi dell'abitazione per tutta la notte si è ripresentato nel luogo dove aveva compiuto il delitto. Per fortuna che c'era un inviato di 'Pomeriggio Cinque', Fabio Giuffrida, che ha fatto egregiamente il suo lavoro, avvicinando questa persona che aveva un atteggiamento insolito, era disorientato, stazionava vicino all'ingresso, ed ha intuito che poteva trattarsi dell'assassino, del figlio", osserva il conduttore di 'Quarto Grado'. "Quest'uomo -analizza Nuzzi- non sapeva dove andare e di fatto voleva andare a costituirsi. Quando infatti il giornalista gli ha chiesto se fosse andato dai carabinieri, ha risposto 'non ancora'. Questo fa capire che lui cercava di andarci".

Vedere in tv la confessione in diretta "è un documento scioccante -prosegue Nuzzi- ma a me sciocca di più che chi ha un malato di mente in casa non abbia oggi alcun sostegno, e sia abbandonato a se stesso". E a proposito dell'uomo, un 50enne di Spezzano, comune di Fiorano, appena fuori Modena, Aggiunge: "Non stiamo parlando di un mafioso, ma di un uomo che, per i motivi che verranno verificati dagli inquirenti e che nulla tolgono alla gravità del fatto, non si è dato ad una latitanza. Questo è un delitto d'impeto, di quelli che si consumano in situazioni famigliari faticose e difficili".